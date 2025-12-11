『孤独のグルメ』大みそかSP 松重豊のコメント公開に反響「筆頭アンチの主役www」「いつもよりオブラート厚め」【コメント全文】
テレビ東京は12月31日大みそかの夜に『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル おかわりは、五郎セルフで運びます！』（後9：55〜11：30）を放送する。放送に先立って主人公・井之頭五郎を演じる松重豊のコメントが公開された。
【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト
年末恒例番組の『孤独のグルメ大晦日スペシャル』シリーズは今年で9年連続となる。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり送ってきた松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。
毎年、予期せぬ事態に巻き込まれる五郎だが、今年はとあるカウントダウンイベントで配られる「おにぎり」のお米と具材集めに奔走することになる。いつもと雰囲気の違う小さな相棒とともに、米どころである新潟・佐渡や山形・米沢など東北を巡ることになる五郎は、やはり今年も行く先々でたび重なるお願いごとを引き受けていく。そして、その土地のさまざまな人に出会いながら、地方飯を堪能。タイムリミットが迫るカウントダウンイベントに五郎は間に合うのか。生放送中に、炊き立ての新米おにぎりで大みそかを締めくくることはできるのか。
松重は「節目にもならない9年連続だそうです」とし「僕らがブラウン管の前にかじり付いていた、ワクワクする箱だった大みそかのテレビ。それとは異質の存在に変わり果てたように感じます」と主演らしからぬ消極的なコメント。番組の詳細が公式Xで投稿されると「松重さんのコメントが相変わらず辛辣自虐で面白い」「あれ？いつもよりオブラート厚めだな」「アンチ最大手のコメントだw」「やはり筆頭アンチの主役www」と松重のコメントを楽しむファンの声が寄せられた。
■松重豊コメント
節目にもならない9年連続だそうです。そして、当たり前の風物詩になりつつある一気見再放送。僕らがブラウン管の前にかじり付いていた、ワクワクする箱だった大みそかのテレビ。それとは異質の存在に変わり果てたように感じます。自分が老けただけかもしれません。せめてもの抵抗で5年振りの生放送に挑みます。期待されても困りますが、紅白よりワクワクする瞬間があるやも、です。
