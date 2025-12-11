山中柔太朗＆高松アロハ、相反する魅力放つ “雑さがかっこいい男のメイク”披露
映画『純愛上等！』（2026年2月13日公開）のW主演を務める俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が、2026年1月9日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）2026年2月号 JYUTARO & ALOHA EDITION』（カエルム）のWカバーを飾る。
【写真】どこか無邪気でありながら危うさも…亀井円（高松アロハ）
山中と高松は、アーティスト集団・EBiDANに所属し、グループとして大きく飛躍する一方、俳優やモデルとしても注目されている。そんな2人が、グループの垣根を超えてWカバーを飾る。静かで深い余韻を残す山中、弾むようなエネルギーを生む高松の相反する魅力を持った2人が、誌面を通して絡み合う。
今回のテーマは「雑さがかっこいい男のメイク」。山中は眉目秀麗な顔立ちを活かしつつきれいにまとめすぎずワイルドさも残した印象に。高松は持ち前の無骨さと骨格を際立たせたラフなたたずまいで登場する。撮影では、互いに得意とするリフティングとスケートボードを披露。いろいろな角度からの2人を楽しめる内容となっている。
さらに、美容の話や映画『純愛上等！』の裏話や意気込みを語るインタビューも掲載する。
