モデルのemmaさんが11日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の退所を発表しました。

【写真を見る】【モデルemma】12年所属したスターダストプロモーション退所を報告「いつもたくさんの愛をありがとう」「自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います」





emmaさんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と、モノクロの写真と共に事務所の退所を報告。









続けて、「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました」と、これまでを振り返り、「今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも事務所や関係者の皆様のおかげです。これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております」と、感謝の気持ちを綴りました。









そして、「いつも温かく応援してくださる team emma の皆さまへ。これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです。いつもたくさんの愛をありがとう」と、呼びかけました。









emmaさんは「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います」と、現在の心境を明かし、「最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。これからもよろしくお願いいたします❤️‍🔥」と、締めくくっています。









emmaさんは、北海道出身、1994年4月1日生まれの31歳。

血液型は、O型。趣味は、音楽鑑賞、ショッピング。

特技は、スキー。

2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。「ViVi(講談社)」専属モデル、「A-Studio(TBS)」9代目MCアシスタントを経て、さまざまなファッション誌でカバーを飾る傍ら、ファッションショーや、テレビ、イベントなどで活躍。

2020年には、ドラマと映画『妖怪人間ベラ』にて初のヒロイン役として出演し、2021年からは、2年連続でSPACE SHOWER MUSIC AWARDSのメインMCを務めました。現在は、アパレルブランド・ER（イーアール）を立ち上げ、ディレクターとしても活動中です。









【担当：芸能情報ステーション】