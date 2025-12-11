Íèµ¨Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¦¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÍÅ±ð¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤ÇÌ¥Î»¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÈþÍÆÏÃ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬¡¢2026Ç¯1·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¥á¥ó¥º¸þ¤±¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï ¡ØCYAN MAN¡Ê¥·¥¢¥ó ¥Þ¥ó¡Ë2026Ç¯2·î¹æ LEO MATSUMOTO EDITION¡Ù¡Ê¥«¥¨¥ë¥à¡Ë¤ÎW¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¢Íèµ¨¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¾¾ËÜ¤¬¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤ÎW¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÍÅ±ð¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤Ç»ëÀþ¤ò°ú¤¹þ¤àÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¾¾ËÜ¤¬¡¢Åß¤Î½ÂÃ«¤Î³¹¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£Åß¤ÎÌë¤Î»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢ÌÀ¤±Êý¤È¶¦¤ËË¬¤ì¤ë½Õ¤Îµ¤ÇÛ¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ç¾¯¤·¤À¤±È©´¨¤¤½é½Õ¤Î¶õµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤È¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¾¾ËÜ¤¬Ì¥¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÈÉ½¾ð¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÏÃ¡¢ÍèÇ¯½Ð±éÍ½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÏ¯¤é¤«¤Ê¾¾ËÜ¤Î°ìÌÌ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
