おでんが550円で食べ放題！都内居酒屋に連日の賑わい…おでんのケータリングサービスも人気

ダシがしみこんだダイコンにタマゴ。

これから食卓に登場することも多くなる国民食ともいえる「おでん」にある変化があるようだ。

材の高騰が家でのおでん作りに影響が

紀文食品が実施したアンケート調査で、家でおでんをつくる回数について6割以上が「変わらない」と答えた一方で、「減った」という人が3割いることがわかった。

買い物客：

とても寒いとき「今日おでんにしよう」という感じ。自分で好きな具材買って自分で味付けします。

買い物客：

圧力鍋とか使って結構簡単に作ってます。タマゴはだんだん高くなってるので、節約してタマゴ入れないでやろうという日もある。

その一方で「あまり作らない。味がうまく決まらないというか…。あとは、ダイコンの下処理が面倒」「いろんな具材を入れようとすればするほど結構、お金がかかるイメージ」といった声も聞かれた。

おでんに欠かせない「タマゴ」や「ジャガイモ」など食材の高騰が、家でのおでん作りに影響を与えているよう。

550円で食べ放題の店

そうした中、イット！が取材したのは都内の居酒屋チェーン。

石渡花菜キャスター：

すごくいい香りがします。

店員：

こちらのおでんが550円で食べ放題です。

石渡花菜キャスター：

550円ですか！

店の売りがボリュームたっぷり「おでんのお通し」。お通し代の550円で食べ放題。

石渡花菜キャスター：

ダイコンいただきます。ダシがふわーっと広がります。ダイコン柔らかいです。

さらに、人気の変わり種、おかわりする人も多い「シューマイ」は…。

石渡花菜キャスター：

ダシがまろやかなので、シューマイのうまみを邪魔しない。たっぷりお肉も味わえます。

食べ放題の“お通しおでん”を求める客で連日賑わい、店舗数も増えているのだという。

炉端とおでん 呼炉凪来 上野店・田中涼さん：

2022年3月にオープンしたんですけど、今年16店舗出店で、現在35店舗です。

具材の仕入れ価格が上がってるものの、店の看板でもある“おでん食べ放題”は価格を変えず続けきたいという。

ケータリングサービスも

注目される“外食おでん”、こんなサービスも登場している。

11日、都内の会議室で行われていたのは…。

「お疲れ様です 乾杯！」

参加者：

ランチ忘年会をやっています。

「ランチ忘年会」で囲んでいたのは、ケータリングサービスで注文した「おでん」。

参加者：

ダイコンが思った以上に染みててすごくおいしい。作るのも簡単だし、何より盛り上がるのがすごい良い。

調理も簡単で、おでんの具材や容器とともに届けられた発熱剤を使い、その上に具材を入れた容器をのせて温めるだけ。火を使わずに食べることができる。

おでんのケータリングを始めたきっかけについて、担当者はこう話す。

ノンビ・光山徹圭さん：

企業の懇親会などで使う時に、おでんって、例えば「好きな具材は何か」とか会話のきっかけになりやすい料理かなということでで、ケータリングを始めました。毎年、秋冬の人気商品で、去年に比べて1.5倍ほどの注文をいただいている。

（「イット！」12月11日放送より）