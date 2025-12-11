おでんが550円で食べ放題！都内居酒屋に連日の賑わい…おでんのケータリングサービスも人気
ダシがしみこんだダイコンにタマゴ。
これから食卓に登場することも多くなる国民食ともいえる「おでん」にある変化があるようだ。
材の高騰が家でのおでん作りに影響が
紀文食品が実施したアンケート調査で、家でおでんをつくる回数について6割以上が「変わらない」と答えた一方で、「減った」という人が3割いることがわかった。
買い物客：
とても寒いとき「今日おでんにしよう」という感じ。自分で好きな具材買って自分で味付けします。
買い物客：
圧力鍋とか使って結構簡単に作ってます。タマゴはだんだん高くなってるので、節約してタマゴ入れないでやろうという日もある。
その一方で「あまり作らない。味がうまく決まらないというか…。あとは、ダイコンの下処理が面倒」「いろんな具材を入れようとすればするほど結構、お金がかかるイメージ」といった声も聞かれた。
おでんに欠かせない「タマゴ」や「ジャガイモ」など食材の高騰が、家でのおでん作りに影響を与えているよう。
550円で食べ放題の店
そうした中、イット！が取材したのは都内の居酒屋チェーン。
石渡花菜キャスター：
すごくいい香りがします。
店員：
こちらのおでんが550円で食べ放題です。
石渡花菜キャスター：
550円ですか！
店の売りがボリュームたっぷり「おでんのお通し」。お通し代の550円で食べ放題。
石渡花菜キャスター：
ダイコンいただきます。ダシがふわーっと広がります。ダイコン柔らかいです。
さらに、人気の変わり種、おかわりする人も多い「シューマイ」は…。
石渡花菜キャスター：
ダシがまろやかなので、シューマイのうまみを邪魔しない。たっぷりお肉も味わえます。
食べ放題の“お通しおでん”を求める客で連日賑わい、店舗数も増えているのだという。
炉端とおでん 呼炉凪来 上野店・田中涼さん：
2022年3月にオープンしたんですけど、今年16店舗出店で、現在35店舗です。
具材の仕入れ価格が上がってるものの、店の看板でもある“おでん食べ放題”は価格を変えず続けきたいという。
ケータリングサービスも
注目される“外食おでん”、こんなサービスも登場している。
11日、都内の会議室で行われていたのは…。
「お疲れ様です 乾杯！」
参加者：
ランチ忘年会をやっています。
「ランチ忘年会」で囲んでいたのは、ケータリングサービスで注文した「おでん」。
参加者：
ダイコンが思った以上に染みててすごくおいしい。作るのも簡単だし、何より盛り上がるのがすごい良い。
調理も簡単で、おでんの具材や容器とともに届けられた発熱剤を使い、その上に具材を入れた容器をのせて温めるだけ。火を使わずに食べることができる。
おでんのケータリングを始めたきっかけについて、担当者はこう話す。
ノンビ・光山徹圭さん：
企業の懇親会などで使う時に、おでんって、例えば「好きな具材は何か」とか会話のきっかけになりやすい料理かなということでで、ケータリングを始めました。毎年、秋冬の人気商品で、去年に比べて1.5倍ほどの注文をいただいている。
（「イット！」12月11日放送より）