£Ê¥ê¡¼¥°¡¡º£µ¨£Í£Ö£Ð¤ÏÁáÀîÍ§´ð¡¡£Ç£Ë¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ÏÆêºêÀµ¹ä°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¼¯Åç¤«¤éºÇÂ¿£³¿Í
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Î£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥óÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¦¥ª¡¼¥º¡×¤¬£±£±Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤Î£Í£Ö£Ð¤¬£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡Ê£²£¶¡Ë¡á¼¯Åç¡á¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÁáÀî¤Ï½é¼õ¾Þ¤Ç¡¢¼¯Åç¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¾®³Þ¸¶ËþÃË°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê£´¿ÍÌÜ¡££Ç£Ë¤Î¼õ¾Þ¤Ï£±£°Ç¯¤ÎÆêºêÀµ¹ä¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ä¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡££Ç£Ë¤Î¼õ¾Þ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤¬£Ç£Ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢ÁáÀîÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ç£Ë¤¬¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤äÉ½¸½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï£·¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¡££¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç¤«¤é¤Ï¡¢ÁáÀî¤éºÇÂ¿£³¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ë¤ÏÂè£²£´Àá¼¯Åç¡ÝÇð¡Ê¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë¤ÎÁ°È¾£µÊ¬¡¢£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë¤¬·è¤á¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡ýºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¡£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡ý¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë
£Ä£Æ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊÇð¡Ë¡¢¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë
£Í£Æ¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÇð¡Ë¡¢°ð³À¾Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢ÅÄÃæÁï¡Ê¹Åç¡Ë
£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÀîºê¡Ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¡Ë