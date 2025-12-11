マティスなど13点被害…防犯カメラが捉えた“美術品泥棒”盗んだ作品を頭に乗せて逃走　ブラジル・サンパウロ

防犯カメラが捉えたのは、盗んだ絵画を頭の上に載せて逃げる男の姿です。

ブラジルの図書館で、フランスの巨匠アンリ・マティスの版画など13点が盗まれました。

現地メディアによりますと、12月7日、ブラジルの最大都市サンパウロ中心部にある図書館に、武装した2人組の男が押し入り展示されていた美術品を盗んで逃走。

図書館では、本と美術をテーマにした展覧会が開かれていて、この日が最終日でした。

盗まれたのは“色彩の魔術師”と称され、ピカソと並ぶ20世紀を代表する芸術家アンリ・マティスの版画8点。

また、ブラジルを代表する画家カンディード・ポルティナーリの作品5点の合わせて13点です。

世界的芸術家の作品を盗み出した2人組。

男は盗んだ絵画を歩道に置いて、いったんその場を去ると再び同じ場所へ。

すると、今度は絵画を拾い上げ、堂々と頭に乗せて道路を横切っていったのです。

色彩の魔術師と称されるフランスの巨匠アンリ・マティスの版画など13点が、ブラジルの図書館から盗まれた事件。

現場近くの防犯カメラには、犯人とみられる男2人の姿が捉えられていました。

大きな絵画を抱え、辺りを見回しながらその場を去る男。

別のカメラは、同じ男が歩道に絵画を置いたまま、横断歩道を渡る様子を捉えていました。

絵画が放置された場所は、路上に集められたゴミの山の近く。

その後、男らは再びその場に姿を見せると、拾い上げた絵画を頭に乗せて堂々とその場をあとにしました。

一連の行動には、どういった意味があったのでしょうか。

ブラジルの捜査当局は8日、2人の容疑者のうち男1人を逮捕したと発表。

もう1人の男の行方を追っています。