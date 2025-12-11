グローバルボーイズグループJO1が11日、結成6周年を記念して「JO1 6th Birthday PARTY YouTube Live」を公式YouTubeチャンネルでライブ配信した。

配信では、今年を振り返ったり、メンバー間の関係性を相関図で表したり、軽妙なトークを展開した。

さらに、2026年4月にライブ「JO1DER SHOW 2026 ’EIEN 永縁‘」を東京ドームと京セラドーム大阪で開催することなど4つの情報をサプライズで発表した。

同ライブは4月の開催告知の後に「and more for the world」と表示され、さらなる都市での開催を予感させた。

他の3つの情報は以下の通り

▼「JO1DER SHOW 2025’WHEREVER WE ARE‘IN TOKYO DOME」のDVD＆Blu−rayが26年1月21日に発売

▼「JO1 THE MOVIE「未完成」−Bon Voyage−」のDVD＆Blu−rayが26年3月4日に発売

▼「JO1DER SHOW 2025’WHEREVER WE ARE‘IN TOKYO DOME」のライブフィルムが26年1月30日に映画館で全国公開