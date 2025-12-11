ジャパンウィンターリーグ

プロ野球・西武のラマル外野手が沖縄で規格外のパワーを見せつけている。10日にコザしんきんスタジアムで行われたジャパンウィンターリーグ（JWL）で、バックスクリーンへ豪快な3ラン。未来の大砲候補の活躍にファンの期待の声が高まっている。

オリオンズの「3番・左翼」として、ロックス戦に臨んだラマル。2点リードの5回1死一、三塁から高めの変化球を捉えた。軽く薙ぎ払ったようなスイングから放たれたボールは高々と上がり、バックスクリーン右へ着弾。目の覚めるような一発で、JWL4本目の本塁打を記録した。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xが「目の覚める一発 高めの球を薙ぎ払うように ラマル（西武）JWL4本目のホームラン！ これで本塁打ランキング単独トップに躍り出る」と記して動画を投稿すると、ファンの反応が相次いだ。

「ほんまにエグすぎるやん」

「西武在籍時の中島裕之サンを思い出す豪快な打撃フォーム」

「フォロースルーがほぼナカジやん」

「ナカジみたいな捌き方とスイングで持っていくのは化け物すぎる」

「また１人楽しみな和製？大砲候補が現れた」

「力感なく振っての一発。未来は明るい」

「軽々飛ばす…令和のおかわりに進化中」

「なんでこれが入るの…」

「この捌き方でバックスクリーンへのホームランは意味がわからん」

2024年の育成ドラフト3位で西武へ入団したラマル。スリランカ出身の両親の下、日本で生まれ育つと、大阪桐蔭高では4番も任されるなどパワフルな打撃が魅力の19歳だ。1年目の今季は2軍戦でも出場がなかったが、このウィンターリーグで存在感を発揮している。



（THE ANSWER編集部）