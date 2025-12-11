中日は11日、2026年度のチームスローガンは『ドラあげ』に決まったと発表した。

井上一樹監督は球団公式ホームページを通じて「2025年のシーズンは、ひたすら前向きに、ポジティブに取り組んでいきたいという想いを込め『どらポジ』を掲げ戦いました。もちろん、来シーズンもその想いは変わりませんが、2026年は球団創設90周年という節目の年です。記念すべき年にするために、チーム全体の力を“あげる”、順位、成績を“あげる”、そしてファンの皆さまの応援の熱量を“あげる”、そんなシーズンにしたいと考え、この言葉を選びました」とコメントした。

▼ 直近10年の中日のスローガン

2026年『ドラあげ』

2025年『どらポジ』

2024年『勇龍突進』

2023年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』

2022年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』

2021年『昇竜復活 その先へ』

2020年『昇竜復活』

2019年『昇竜復活 WITH BLUE』

2018年『原点回帰 Dragons愛！』

2017年『原点回帰〜ゼロからのスタート〜』