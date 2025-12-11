中日、2026年のチームスローガンは『ドラあげ』に決定！
中日は11日、2026年度のチームスローガンは『ドラあげ』に決まったと発表した。
井上一樹監督は球団公式ホームページを通じて「2025年のシーズンは、ひたすら前向きに、ポジティブに取り組んでいきたいという想いを込め『どらポジ』を掲げ戦いました。もちろん、来シーズンもその想いは変わりませんが、2026年は球団創設90周年という節目の年です。記念すべき年にするために、チーム全体の力を“あげる”、順位、成績を“あげる”、そしてファンの皆さまの応援の熱量を“あげる”、そんなシーズンにしたいと考え、この言葉を選びました」とコメントした。
▼ 直近10年の中日のスローガン
2026年『ドラあげ』
2025年『どらポジ』
2024年『勇龍突進』
2023年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』
2022年『All for Victory 〜すべては勝利のために〜』
2021年『昇竜復活 その先へ』
2020年『昇竜復活』
2019年『昇竜復活 WITH BLUE』
2018年『原点回帰 Dragons愛！』
2017年『原点回帰〜ゼロからのスタート〜』