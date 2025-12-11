Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月11日は、最大15Wの高速ワイヤレス充電に対応しているため、朝の支度中や作業の合間でも効率よくバッテリーを回復できる、Anker（アンカー）の「Zolo Wireless Charger（Magnetic, Pad）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ワイヤレス充電の決定版。Ankerの｢Zolo Wireless Charger（Magnetic, Pad）」2個セットが28％オフのセール特価！

最大15Wの高速ワイヤレス充電に対応した、Anker（アンカー）の「Zolo Wireless Charger（Magnetic, Pad）」が、使い勝手の良い2個セットで登場。Qi2準拠のマグネット式で、薄型デザインと長さ約1.5mのケーブルが日常の充電体験をグッと快適にしてくれるアイテムが28％オフのタイムセール特価で販売中です。

本製品は、次世代規格であるQi2に対応したワイヤレス充電パッドです。iPhone 12以降のMagSafe対応モデルにピタッと吸着し、ズレにくい安定した充電を実現。

最大15Wの高速ワイヤレス充電に対応しているため、朝の支度中や作業の合間でも効率よくバッテリーを回復できます。

薄型設計で操作性が高く、安全性にも配慮されたマグネット式

「Zolo Wireless Charger（Magnetic, Pad）」は、約11mmの薄型でシンプルな円形デザインと長さ約1.5mのケーブルを搭載しているのも魅力。コンセントの位置を気にすることなく、充電しながら画面操作がしやすいのも嬉しいポイントです。

安全性にもこだわっており、従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するので、マグネット式ワイヤレス充電でも安心して使える設計になっています。

最大15Wの高速充電、Qi2対応の安定した吸着、薄型デザイン、そして1.5mケーブルの使いやすさ。Ankerの｢Zolo Wireless Charger（Magnetic, Pad）｣は、2個セットならではの便利さも魅力です。デスク周りを整えたい人にも、外出時のワイヤレス充電を強化したい人にもぴったりの充電器です。

なお、上記の表示価格は2025年12月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp