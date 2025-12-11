【ガスト・バーミヤン】全22品対象「33%OFF特別クーポン」キャンペーン開催 - キッズメニューやアルコール半額も
すかいらーくレストランツは12月11日、「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンをガスト・バーミヤン全店で開始した。
「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーン
ガストおよびバーミヤンで使用できる「33%OFFクーポン」を、すかいらーくアプリ、ガスト公式X、バーミヤン公式X、すかいらーく公式Instagramで配布している。対象期間は2025年12月11日〜12月25日まで。15日間、2ブランドの人気メニューをおトクに楽しむことができる。
○【ガスト】「チーズINハンバーグ」など全12品が33%OFF
ガストでは、看板メニューの「チーズINハンバーグ」が通常700〜800円のところ、クーポン使用で469〜536円となり、231〜264円お得になる。「うな重」は通常1,490円がクーポン価格で998円に。他にも「チキテキスパイス焼き」や「鉄板ハンバーグミックスグリル」「山盛りポテトフライ」など12品がラインナップされている。
「チーズINハンバーグ」(通常価格700〜800円→クーポン469〜536円)
「うな重(吸い物･漬物･追いだれ付き)」(通常価格1,490円→クーポン価格998円)
「チキテキスパイス焼き」(通常価格790〜990円→クーポン価格529〜663円)
「鉄板ハンバーグミックスグリル」(通常価格840〜940円→クーポン価格562〜629円)
「ペペロンチーノ」(通常価格620〜790円→クーポン価格415〜529円)
「山盛りポテトフライ」(通常価格400〜450円→クーポン価格268〜301円)
○【ガスト】キッズ&アルコールメニューが半額
「キッズうどんプレート」(通常価格590円→クーポン価格295円)などのキッズメニューや、「レモンサワー・角ハイボール」(通常価格 各340〜440円→クーポン価格 各170〜220円)といったアルコールメニューは半額となる。
「キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格590円→クーポン価格295円)
「キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格700〜800円→クーポン価格350〜400円)
「低アレルゲンハンバーグカレープレート(ポイント&ミニアイテム・オレンジドリンク付き)」(通常価格700〜800円→クーポン価格350〜400円)
「レモンサワー/角ハイボール」(通常価格340〜440円→クーポン価格170〜220円)
○【バーミヤン】定番メニューからアルコールまで全10品が33％OFF
バーミヤンでは、「油淋鶏」が通常価格769円のところクーポンで515円となり、254円お得に。「やわらか鮑の麻辣湯」も通常1,429円が957円となる。「キリン 一番搾り生ビール(中ジョッキ)」(通常価格549円→クーポン価格367円)など、アルコールも対象となる。
「油淋鶏」(通常価格769円→クーポン価格515円)
「やわらか鮑の麻辣湯」(通常価格1,429円→クーポン価格957円)
「レタスチャーハン(スープバー付き)」(通常価格769円→クーポン価格515円)
「エビチリ熱々おこげ(スープバー付き)」(通常価格1,099円→クーポン価格736円)
「武蔵野麻婆」(通常価格659円→クーポン価格441円)
「キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」(通常価格549円→クーポン価格367円)
