テレビ画面に映る動画が気になっている様子の子猫さん。捕まえようとしているのか、一生懸命に猫パンチを繰り出していたとのこと。動画は1.7万回以上も再生され、「可愛すぎるね」「爆笑してしまいました」とのコメントが集まっています。

テレビ画面に映る動画が気になる

TikTokアカウント「わたしとぷく」さまに登場した子猫のぷくちゃんは、生後1か月の時に、投稿主さんのところにやってきたのだとか。この日はテレビから少し離れた場所で、動画を見ていたとのこと。

画面上の動いているものが気になるのか、必死にテレビを見ているぷくちゃん。どうにかして動いているものを捕まえようと、その場で猫パンチを繰り出していたのだそう。

届かない猫パンチ

テレビと自分との距離感がわかっていないのか、その場で連続して猫パンチを繰り出していたとのこと。必死すぎて、自分がテレビから離れた位置に座っていることに気づいていないようです。

ぷくちゃんは、何度やっても捕まえられないとわかると、不思議そうな顔をしていたのだとか。動画を撮影する投稿主さんの方を見て、「なんでだろう」と確認するような表情を見せたとのことです。

やんちゃ盛りのぷくちゃんの成長記録

生後2か月を超えたぷくちゃんは、遊びたい盛りで元気いっぱいなのだそう。飼い主さんに飛びかかったり、猫じゃらしにじゃれたりと、毎日楽しくたくさん遊んでいるそうです。

色々なものに興味津々なようで、投稿主さんがクリスマスツリーを飾ってみたところ、大興奮で突っ込んでいったのだとか。今年は飾れないなと諦めたとのことでした。

エアー猫パンチを繰り出すぷくちゃんの姿は、TikTokで1.7万回以上も再生され、「赤ちゃんすぎる可愛い無理」「自分ではパンチしてつもりだにゃん」「赤ちゃんだからねwww色々まだ分からないんだよね」「エアパンチ上手だね～」「かわいいおてて」「なんてかわいいの」「ぷくちゃん、気持ちは猫パンチでイメージトレーニングしてるんだもんニャン」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「わたしとぷく」さまには、ぷくちゃんの成長記録がたくさん投稿されています。これからどんな大人に成長していくのか楽しみですね。

