さっすが【ZARA】センス良すぎ！ ガバッと穿いて即おしゃれ♡「バルーンパンツ」

簡単におしゃれ見えを狙いたいなら、丸く膨らんだシルエットが特徴の「バルーンパンツ」を取り入れてみて。今シーズンもトレンド継続中のバルーンパンツが、種類豊富に販売されている【ZARA（ザラ）】から、一点投入するだけでセンスアップを狙える注目のアイテムをご紹介。フロッキー加工やコーデュロイ素材など、周りと差がつく着こなしを楽しめそうなバルーンパンツが登場します。

オンオフ活躍！ 初心者もトライしやすいデザイン

【ZARA】「ボタンディテール バルーンパンツ ZWコレクション」\10,990（税込）

裾の両サイドに施したボタンがさりげないアクセントになり、おしゃれ見えをサポート。程良いバルーンシルエットなので、「似合うか心配……」そんな人も挑戦しやすそう。シャツとジャケットできれいめに。ざっくりセーターとファーブルゾンでカジュアルに。オンにもオフにも活躍しそうです。

トレンド感も冬ムードも高まるジーンズ

【ZARA】「ZW コレクション バルーン ハイウエストフロッキー加工ジーンズ」\10,990（税込）

フロッキー加工を施した起毛感のある素材と、こっくり深みのあるブラウンカラー特徴。トレンド感も冬ムードも高まり、周りと差がつくコーデを楽しめそうなジーンズ。トップスやアウターを選ばず合わせやすそうなシンプルなデザインなので、服装選びに迷ったときも頼りになりそうです。

穿くだけでキレイ見え！ 体型カバーとスタイルアップを両立できそう

【ZARA】「ストライプ柄バルーンパンツ ZW COLLECTION」\10,990（税込）

バルーンシルエットで気になるレッグラインをカバーできそう。縦のラインを強調するストライプ柄で脚長見えも狙えるバルーンパンツは、体型が気になるミドル世代の強い味方になりそう。ストライプ柄が端正な印象を与え、キレイ見えもサポート。お仕事コーデやセレモニーシーンにも活躍しそうです。

冬カジュアルの相棒にしたいコーデュロイ素材

【ZARA】「バルーンコーデュロイパンツ」\7,990（税込）

大人カジュアルコーデを楽しみたい人には、起毛感のあるコーデュロイ素材が可愛いバルーンパンツがおすすめ。明るめのブラウンカラーでトレンド感もアップ。重くなりがちな冬の装いに、抜け感もプラスできそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i