哺乳瓶と同じサイズの小さな赤ちゃん猫2匹を引き取ってから1ヶ月、2匹はだんだん心を開いていってくれて…？可愛すぎる赤ちゃん猫たちの成長を収めた動画は、記事執筆時点で17万回再生を超え、「なんて可愛いんでしょう！」「可愛い天使達」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『哺乳瓶と同じサイズ』の子猫２匹を保護→１ヶ月お世話した結果…あまりにも尊い『成長した光景』】

生後1ヶ月の赤ちゃん猫2匹を家族に

YouTubeアカウント『こむぎとつぶ』に投稿されたのは、手のひらサイズの2匹の赤ちゃん猫を家族に迎えてから１ヶ月の成長記録です。

当初投稿主さんは、今回登場する子猫の「こむぎ」ちゃんと「つぶ」ちゃんのどちらか1匹のみ引き取る予定だったそうですが、保護主さんとの行き違いがあったこともあり、意を決して2匹とも家族に迎え入れることにしたといいます。

まだ生後1ヶ月ほどだという2匹の体の大きさは手のひらサイズ。哺乳瓶でミルクを与えて排泄介助をするなど、毎日こまめにお世話をしていったそうです。

初めてだらけな姉妹子猫の1ヶ月

性格は全く違うものの、違うところを補い合っているように見えるというこむぎちゃん・つぶちゃん姉妹。とても仲良しでいつも寄り添っているといいます。

自宅に迎えて1週間が経つ頃にはしっかり歩けるようになり、自力でおトイレもできるようになったとか。2週間経つと少しずつ緊張が解けてきて、つぶちゃんの甘えん坊っぷりが出てきたようです。

3週間目に入ると、やんちゃ盛りの2匹は行動範囲が広がって走り回ることが増えたといいます。

今後の成長に期待

生後2ヶ月を迎えた2匹は初めての病院へ。絶望に打ちひしがれながらも、しっかりワクチン接種を頑張ったといいます。

優しい投稿主さんの元で心身ともにすくすくと成長していっている、こむぎちゃんとつぶちゃん。たくさんの愛情を受けて、今後もきっと元気いっぱいに大きくなっていくことでしょう。2匹のこれからが楽しみです！

動画には、「2人一緒で良かった」「これからどんな顔を見せてくれるのか楽しみです」「1ヶ月の成長を拝見してるとほっこり」「こむぎちゃんつぶちゃんすくすく育ってくれて嬉しいですね、飼い主様の愛情が溢れてて胸が熱くなりました」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『こむぎとつぶ』には、赤ちゃんだった2匹の現在の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『こむぎとつぶ』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。