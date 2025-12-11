坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。



そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。第4回は、神戸市須磨区にある「たぬき坂」をピックアップ。

今回は、山田菜々さん（元NMB48、元SKE48）がプロデュースする関西発のアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅さん・恋鈴かさねさんと一緒に散策してきました。

神戸市須磨区「たぬき坂」で、「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅さん（右）・恋鈴かさねさんと一緒に散策

舞台は山陽須磨駅から歩いてほんの数分。住宅地へと続く細い坂道が、「たぬき坂」です。



駅のホームからでもその斜度がよく分かり、遠目には階段に見間違えるほどの急傾斜。最大で40％を超えるといわれ、「須磨で一番の急坂」と呼ばれることもある名坂です。

道幅は約1メートルと狭く、全長は200メートル以上。地元の人たちにとっては日常の通学・通勤路ですが、初めて訪れる人の目には驚きいっぱい。今回の撮影でも、お二人は坂を前にして「思ったより長い！」と、つい失笑してしまうほどです。



「高校時代、通学路に大きな坂があって、自転車でいつも友だちに置いていかれていました！」

恋鈴かさねさん

たぬき坂を見て、恋鈴さんが真っ先に思い出したのが学生時代の体験。遅れがちな自転車、息を切らしながら登った坂道……。 日常の中で忘れていた記憶が、急な傾斜とともに戻ってきたようです。

たぬき坂のすぐそばには、「きつね坂」という別の急坂があります。この2つの坂はセットで語られることが多く、名前の響きも相性抜群。

きつね坂の由来には江戸時代の話が残っており、当時、このあたりは山間部で、キツネが多く姿を見せていたと言われています。一方、たぬき坂の名前の由来は明確には分かっていませんが、隣の坂と対になるよう名付けられたと考えられています。

たぬき坂の傾斜は10度！

ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、たぬき坂の傾斜は10度。数字にしてみると、体感以上に急であることがよく分かります。



「たしかに息が上がるけど、登り切ったときの達成感はいいですね！」（雅さん）

岸田雅さん

そして、歩く中で恋鈴さんが口にしていたのが、自然の多さ。



「植物に囲まれていたり、坂を登ると海が見えたり……自然の豊かさを身近に感じられるところが好きです。自然の中にいると時間がゆっくり進むようで、心が穏やかになります。それに“たぬき坂”という名前も愛らしくて、とても気に入りました！」（恋鈴さん）



須磨の海の青さ、家々の石垣、木々の葉のゆれる音。急な坂なのにどこかゆったりした空気が流れるのは、この場所だけの魅力です。

坂を登りながら、2人が語ってくれたのは――。



「アイドルとして輝くために、登っている途中の上り坂。きっと終わりのない坂ですが、一歩ずつ登り続けることで、自分らしく成長していきたいです」



急坂の先に見える景色のように、努力の先にはきっと明るい未来が開けている……。たぬき坂の道のりは、その姿をどこか象徴しているようでした。



今日もまた、たぬき坂は静かに街と人をつないでいます。

◆たぬき坂

兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目2



出演：岸田雅、恋鈴かさね（すべての瞬間は君だった。）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）