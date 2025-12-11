迷惑系インスタグラマーの「パジャママン」ことジョンソン・ウェンが、アリアナ・グランデに突進した事件で投獄された数週間後、レディー・ガガのコンサートから退場させられたことが明らかになった。



【写真】先月被害を受けたアリアナ・グランデ

先月、シンガポールで開催された『ウィキッド 永遠の約束』のレッドカーペットイベントで、ウェンは警備用の柵を飛び越え、アリアナに駆け寄り、腕を回した。すぐさま共演のシンシア・エリヴォと警備員が介入し、大事には至らなかったものの、ウェンは公的迷惑行為の罪を認め、9日間の禁錮刑を受けた。シンガポールの英字紙ストレイツ・タイムズによれば、11月23日に国外追放され、再入国を禁じられている。



その後、オーストラリア出身のウェンは、ブリスベンのサンコープ・スタジアムで行われたガガの公演にも姿を現した。観客が撮影した映像には、開演前の会場で警備員と話す姿が映っており、やがて会場から連れ出される様子が確認できる。



ウェンは、インスタグラムストーリーに「レディー・ガガのコンサートから追い出された！」「ショーは午後8時からなのに！早く来たファンにブーイングされた」と投稿している。



これまでもウェンはザ・ウィークエンド、ザ・チェインスモーカーズ、ケイティ・ペリーらの公演を妨害し「ステージクラッシャー」として名を馳せてきている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）