2大タイトルマッチが実現！美女限定プロレス『BWP14』

BWP事務局が、美女限定プロレス興行『BWP14』を2025年12月20日に東京・秋葉原のアキバナビスペースで開催。

BWP、FGI、SSSの3団体が競い合う中、今回はBWPがメインとなり、タイトルマッチを含む全5試合の熱戦が繰り広げられます。

BWP事務局『BWP14』

開催日時：2025年12月20日(土) 15:30開場 16:00開演

会場：アキバナビスペース(東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビルB1)

入場チケット：一般エリア 12,100円(税込) ※SAS、SRSは完売

配信視聴：9,980円(税込)

美女限定で行われるプロレスイベントとして、華やかさと激しさが交錯するステージを展開。

試合終了後には、対象グッズ購入者限定のファンミーティングも実施され、選手との写真撮影などが可能です。

今大会では「BATTLEヘビー級」と「B-1」の2つのタイトルマッチが組まれ、団体の威信をかけた闘いに注目が集まります。

【BATTLEヘビー級タイトルマッチ】宇一佳奈実 vs 有加里ののか

メインイベントは、急遽決定した「BATTLEヘビー級」の暫定王者決定戦。

王者・前乃菜々の体調不良による王座返上を受け、SSSのレジェンド・国見奈々から改名し復活を遂げた宇一佳奈実と、「BWP三銃士の魂」有加里ののかが激突。

SSSの最強時代を知る伝説と、アンダードッグから這い上がった実力者が、空位となった至宝「赤ベルト」を懸けて争います。

【B-1タイトルマッチ】宇流木さらら vs 雨宮留菜

セミファイナルでは、BWPのエース・宇流木さららが、かつて屈辱的な敗北を喫した因縁の相手・雨宮留菜に挑むタイトルマッチ。

「BWP三銃士の剣」として成長を遂げた宇流木が、伝説的存在である雨宮に対し、自身の成長とプライドを証明する一戦です。

結果にこだわる強者同士の、ベルトと名誉を懸けた闘い。

注目のオープニング＆次世代カード

オープニングマッチから、BWPの若頭・深月めいと現ファイティングガールズ王者・有村のぞみが対戦する好カードが実現。

さらに、新時代の旗印を狙う若月もあが、SSS無差別級王者・新村あかりに挑む一戦や、テクニシャンの桃菜あこと爆発力のある市川りくの対決など、見どころ満載のラインナップです。

各試合とも、団体の未来と誇りが交錯する激しい展開が予想されます。

新王者誕生の瞬間と、美女たちがリング上で魅せる熱い生き様に期待が高まります。

BWP事務局『BWP14』の紹介でした。

