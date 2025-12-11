¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÅì³¤Âç¤¬Îý½¬¸ø³«¡¡£µÂç²ñ¤Ö¤ê¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¸þ¤±¼ç¾¡¦²Ö²¬¼÷ºÈ¡ÖËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç£µÂç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÀ¤¦Åì³¤Âç¤Ï£±£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ»ÔÆâ¤Î¾ÅÆî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÌó£³£°Ê¬´Ö¡¢·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤Ë¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î²Ö²¬¼÷ºÈ¡Ê¤Ò¤µ¤ä¡¢£´Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£´Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¢º¬¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£´õË¾¶è´Ö¤Ë¤ÏÁ°²ó½Ð¾ì»þ¤ËÁö¤Ã¤¿£²¶è¤ò¤¢¤²¡ÖÁ°²ó¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²£´Ç¯È¢º¬¤Ç£±¶è£µ°Ì¤È¹¥Áö¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤â£±¶è¤òÌ³¤á¤¿Ê¼Æ£¥¸¥å¥À¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±ÅÙ¥³¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÏÂç¤¤¤¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£