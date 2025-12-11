自由に楽しめる新しいスタイル！マスタープラン「SNACK ROOM6」

マスタープランから、宇都宮市二荒町・オリオン通り入口に「SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)」が登場。

2025年12月11日(木)にグランドオープンしました。

マスタープラン「SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)」

オープン日：2025年12月11日

所在地：栃木県宇都宮市二荒町9-1新世界ビル 3F

営業時間：19：00〜5：00

定休日：なし

料金システム（1セット60分）：

・VIPルーム 男性4,000円／女性3,000円

・パブリックルーム 男性3,500円／女性2,500円

※消費税・サービス料・女性スタッフドリンク込み

日本初となる“6つのスナックがひとつになったターミナルスナック”として宇都宮に登場する本店舗。

店内の66席すべてがカウンター席で構成されており、会話が生まれやすい設計が特徴です。

ひとりでも、仲間とでも、自由に楽しめる新しいスタイルのスナックについて紹介します。

コンセプトと空間設計

「全席カウンター」をコンセプトに、席の格差をなくし、部屋全体を見渡せる安心感を確保しています。

アーバンシックなカウンターテーブルが配置された店内には、趣きの異なる6つの部屋を用意。

自由に移動できる「パブリック」が2部屋、仲間内での利用に適した「VIP」が4部屋あり、シーンに合わせて使い分けが可能です。

カラオケ完備の6つの部屋

6部屋すべてにカラオケを完備しており、順番待ちのストレスなく自由なタイミングで歌えます。

「歌いたい気分」の時は盛り上がっている部屋へ、「静かに飲みたい」時は落ち着いた部屋へと移動することも可能です。

“歌う飲み会”と“語る飲み会”の両方のニーズに対応します。

安心の料金システム

税金・サービス料に加え、女性スタッフのドリンク代まで含まれた明朗会計を採用。

40種類以上のドリンクが飲み放題で、カラオケも歌い放題のオールインクルーシブシステムです。

追加料金を気にすることなく、リラックスして過ごせます。

ドリンクメニュー

飲み放題メニューには、ビール、ハイボール、焼酎、サワー、カクテル、ワインなど多彩なラインナップを用意。

単品ドリンクとして山崎や白州などのプレミアムウイスキーや、各種シャンパンボトルも取り揃えています。

利用シーン

男性だけでの利用はもちろん、女性連れやおひとり様でも気軽に入店可能。

1次会や2次会での団体利用から、1つのスナックを丸ごと貸し切る「プライベートスナック」としての活用まで幅広く対応します。

洗練されたインテリアと行き届いたサービスで、令和的な楽しみ方と日本の「夜の社交文化」を融合させた新たな憩いの場。

宇都宮の夜を楽しむサードプレイスとして注目です。

マスタープラン「SNACK ROOM6」の紹介でした。

