西野亮廣、99日後に「今後の活動に関する重大なお知らせ」 異例の告知
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が11日、自身のSNSを更新。99日後にあたる、来年3月20日に「西野亮廣より、今後の活動に関する重大なお知らせ」と題したライブ配信を、YouTube上で行うと告知した。
【動画】シュールな待機画面！西野亮廣、99日後に「重大なお知らせ」
西野は、自身のXで「大切なご報告」との文言とともに、当該動画のURLを貼り付けた。ファンからは「ドキドキ」「なんだろう」などといった感想が相次いで寄せられている。
1980年7月3日生まれ、兵庫県出身。1999年9月、梶原雄太とともにお笑いコンビ・キングコングを結成した。2001年、07年、08年には『M-1グランプリ』決勝に進出。芸人としての活躍の一方、2020年12月に公開された映画『えんとつ町のプペル』では脚本・製作総指揮を務め、大ヒットを記録。日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞、アヌシー国際アニメーション映画祭長編映画部門ノミネートなど海外でも高く評価された。
