来年度の税制改正に向けた議論について、日本テレビ経済部・財務省担当の児玉夏穂記者が解説します。

■「年収の壁」引き上げの仕組み 国民・玉木氏は…

──今年も「年収の壁」について新たに決まることがありそうですが、どういったことなのでしょうか？

そもそも「所得税」は、年収から基礎控除などを引いた「所得」に応じて税率がかけられ、納税額が決まります。

そして議論されてきた「年収の壁」ですが、今は160万円を超えると所得税などがかかりはじめます。

ただ、物価高が続く中、「控除」がこのままでいいのかという議論を踏まえ、政府・与党は物価上昇率に応じて来年分は、168万円に上げることを検討しています。

これに対し、国民民主党の玉木代表は「これではダメだ」と自身のSNSに投稿しました。国民民主党は178万円まで引き上げることを求めていて、今後、国民民主と与党側との協議が焦点です。

■高校生世代の扶養控除額の見直しは？

さらに、子どもに関わる税制についても議論されています。その1つが、高校生世代の扶養控除額の見直しについてです。

現在、高校生世代の子どもを持つ親は所得税などの控除を受けていますが、そこを縮小するかどうかの議論です。

実は、児童手当の対象が高校生世代にまで広げられたことなどをきっかけに、代わりに控除の縮小が検討され、これまでも議論されていたんです。

ただ、議論がまとまらず先送りになっていました。

国会では野党から控除を縮小すべきでないとの声も上がっていますが、高市首相は与党の議論を踏まえて対応すると述べていて、12日以降も検討が続きそうです。

■NISA 0歳から利用できるよう検討へ

──NISAについても拡大の方向なんですね？

政府・与党は、現在18歳以上の利用に限られているNISAについて、0歳から利用できるようつみたて投資枠を拡充する方向で検討しています。

これは、長期・安定的な投資を通じて、子どもの大学進学などに向けて必要な資金を備えられるようにすることを目的としています。

案の中では、対象年齢を0歳から17歳とするつみたて投資枠について年間60万円まで投資可能で、税金がかからない保有限度額は600万円としています。

そして、少なくとも子どもが12歳になるまではお金は出せません。さらに、資金の使い道が子どものためである場合に限り、子どもの同意を得たうえで、払い出すことができるようにする方向です。