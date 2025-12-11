【フランフラン】エミリン、雨の日も助かる！撥水加工のPCバッグ「結構ありがたい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【10万超えの大散財】フランフランで欲しいもの全て買ってみたら部屋の女子力が一気にあがってしまったと言っても過言ではない』の動画を投稿。インテリアショップ『Francfranc（フランフラン）』で購入したさまざまな商品を披露してくれました！この中で、撥水加工もついたPC用バッグをピックアップ♪

大松さんは、「この間、雨の時にお気に入りのトートバッグを使っちゃってベチャベチャになっちゃったことがあって。めっちゃ嫌！って思って」と話つつ、「撥水効果のあるトートバッグらしい。雨の時これ使おうと思って」と取り出した商品がこちら！

◼︎PCトートバッグ

Francfranc（フランフラン） / PCトートバッグ シルバー 税込4,500円（公式サイトへ）

中綿入りキルティングとウレタン素材で、ノートパソコンを安心して持ち運ぶことができるトートバッグ。ジッパー付きなので、中身の飛び出しなどの心配がないのも嬉しいですね。

15~16インチ、13〜14インチのパソコンのどちらでも対応可能。

◼︎ジッパー付きで安心！

大松さんは「しっかりチャックがある。完全にこれチャックで守れる。中を」「これ結構ありがたいかも！」とコメント。

また「パソコン入るサイズなんだよね」「機械系とかね、守りたいもんね。雨から。助かります！」と話していました♪

◼︎動画もチェック

動画内では、この商品以外にもFrancfrancで購入したさまざまな商品を披露！ぜひチェックしてみてくださいね。