Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡¢Àí¤Ã¤¿·ÝÉ÷¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¸æ½ê·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¡Ö¤³¤ó¤À¤±¾å¤ÎÊý¤Ç¤â¡Ä¡×
12·î10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡Ù¤Ë¤Æ¡¢MC¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡¢Âç¸æ½ê·Ý¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ö°ìÀÚ¤Ê¤¤¡ª¡×Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤ä¤í¤Ê¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡È¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¸À¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÍý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¥ï¡¼¥Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ÝÉ÷Åª¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Î·ÝÇ½¿Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Í¤ó¡ª¡Ù¤È¤«·ë¹½¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤ï¤ê¤È¡ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿»þ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¡×¡Ö·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¤È¤«¤Ë¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¡Ö¡Ø¤¢¤Î»Õ¾¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤Î»Õ¾¢¥¹¥Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¡×¡Ö¡Ø¥Í¥¿¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¨¤è¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¤½¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤«¤é·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡¢ËÍ¡¢¤³¤Î¿ÍÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥«¥¦¥¹»Õ¾¢¡ÊÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ë¤À¤±¤¬Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡ØÁÆÉÊ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤è¡£Ã¯¤Î¸À¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¯¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤·¤¿¤é¡È¤¤¤ä²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢»Õ¾¢¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï¡È¤¤¤¤°ì¸À¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±¾å¤ÎÊý¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¤¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£