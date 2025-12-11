暮らしに身近なバッテリーですが、年末の大掃除で捨てる際には注意が必要です。

【写真を見る】リチウムイオン電池 なぜ発火･爆発するの？メカニズムを聞く 地下鉄でモバイルバッテリーから出火したことも… 何に気をつければいい？

JR山手線ではことし7月、スマートフォンを充電していたモバイルバッテリーから火が出て、乗客ら5人がけがをしました。

また名古屋の地下鉄鶴舞線の塩釜口駅では、かばんに入っていたモバイルバッテリーから出火。すぐに消火器で消し止められ、けが人はいませんでした。

死者23人 バッテリーの工場で火災

リチウムイオンバッテリーの火災は海外でも。ことし1月韓国・釜山の空港では、離陸前の旅客機から炎が。機体の屋根を焼き尽くすほどの火災になった原因は、機内に持ち込まれたモバイルバッテリーでした。

ソウル郊外では、バッテリーの工場で火災が。防犯カメラの映像には、炎が激しく消火器で消しきれない様子が。死者23人・重軽傷者8人という大惨事となりました。



ひとたび火が出ると消えにくいのも、バッテリー火災の怖さです。

モバイルバッテリー ごみ収集車が回収すると…

北名古屋市の消防署できょう行われたのは、ごみ収集車にモバイルバッテリーが投入されると、どうなるのかを示す実験。



衝撃が加わってすぐに白い煙が上がり、激しい炎があがりました。

なぜリチウムイオン電池は発火･爆発する？

（西春日井広域事務組合 東消防署・池口貴文さん）

「正極と負極、その間にセパレーターという絶縁層があるんですが、衝撃が与えられることによって間のセパレーターが破れて、正極と負極が交わりショートが起きる。そのあとガスが出て、発火もしくは爆発が起きるというメカニズム」

リチウムイオン電池 どんなものに使われている？

リチウムの入った電解液は燃えやすく、ショートによって発火するのです。発火したバッテリーは黒く焦げ、ところどころ溶け出しています。



（池口さん）

Q.どんなことを呼びかけたい？

「どんなものにリチウムイオン電池が使われているのか興味を持っていただきたい。それが分別回収にも繋がります」



今や誰もがスマホやモバイルバッテリーで持ち歩くリチウムイオン電池。取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。