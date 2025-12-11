けさ、山形県鶴岡市の住宅街でクマの目撃情報が相次ぎ、市は緊急銃猟の判断をしてクマを駆除しました。

【画像】クマ目撃場所

このクマによる人への被害は確認されていません。

鶴岡市によりますと、きょう午前６時１５分ごろ鶴岡市友江町の住宅街でクマ１頭が目撃されました。

クマは体長およそ１．５メートルで一時行方がわからなくなりましたが、およそ１時間後の午前７時２０分ごろ、鶴岡市友江町のドラッグストアの近くで同じ個体と見られるクマを近くにいた人が目撃しました。

その後、クマはドラッグストア北側の住宅敷地内に移動。

警察が周りの安全を確保した上で午前８時３５分に市が緊急銃猟を判断しクマを駆除しました。

クマは体長１５５センチでオスの成獣でした。今のところ、このクマによる人への被害は確認されていません。

■クマに噛まれ死んでいる犬が見つかる

この地域では、今週に入ってクマの目撃情報が相次いでいて、おとといの朝には屋外で飼われていた犬がクマに噛まれ、死んでいるのが見つかりました。

市によりますと、犬を襲ったクマときょう緊急銃猟で駆除されたクマは同じ個体である可能性が高いということです。

県内の今月のクマの目撃件数は７日時点で２８件と、１２月に入ってもクマの出没が続いています。