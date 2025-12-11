生クリーム･卵にチョコも･･･原材料の高騰でクリスマスケーキも値上げ【新潟】
クリスマスまであと2週間あまり。欠かせないのがクリスマスケーキですが、原材料の高騰で価格は今年も上昇傾向です。
新潟市西区にある「ガトーシェフ三昧堂」。クリスマスムード一色の店内のショーケースには、色とりどりのケーキが並びます。現時点で800個ほどクリスマスケーキの予約が入っているといいます。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「去年よりも(予約は)少し鈍いかなという感じはしていますね。物価高が影響しているのか、みんな節約志向になってきている感じがする。」
物価高の影響もありますが、店側は毎年のように上がり続ける『原材料』の高騰に頭を悩ませています。
生クリームに卵、そしてチョコやいちごなど、ケーキに使われる材料は去年よりも1～2割ほど値上がりしていると言います。こちらの店では、クリスマスケーキを2024年よりも200～500円ほど値上げをしました。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「これくらいが限界なのかな。自分が買う立場になってもあんまり高いのはと感じるので、できるだけ買いやすい値段で抑えたいなって。正直少し厳しいところがありますね。」
値上げは苦渋の決断ですが、店では多くの人にクリスマスにケーキを味わってもらおうと、クリスマス仕様にしたカットケーキの販売も予定しています。
■ガトーシェフ三昧堂 髙井司社長
「年に一度なので、クリスマスは(ケーキを)楽しんでもらいたい。」
