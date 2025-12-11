明日は万全の寒さ対策を！雪と強風でかなり厳しい寒さになりそう【これからの天気(12月11日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
12日(金)は厳しい寒さで吹雪くところもありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報、また中越と上越には所々に大雪・着雪注意報が出ています。
◆12月12日(金)の天気
・上越地方
夜にかけて雪が降り続くでしょう。
平地はまとまった積雪にはならない見込みですが、路面の凍結などに注意が必要です。
・中越地方
沿岸部は雪やミゾレが降り、風も強いため震える寒さになるでしょう。
山沿いの雪は12日(金)朝までがピークですが、日中も徐々に積雪が増えそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は広く雪が降り、市街地では数センチの雪が積もりそうです。
午後は所々で雪になりますが、降り方は弱まるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で雪が降り、山沿いを中心にまとまった雪が積もるでしょう。
また、佐渡市は今夜～12日(金)朝にかけて暴風となる可能性があります。
・下越：村上市から聖籠町
断続的に雪やミゾレが降るでしょう。
吹雪くところもあるため、車の運転は普段以上の注意が必要です。
◆風と波
午前を中心に、北よりの風が強く吹きつけそうです。
波の高さは、はじめ4～5mの予想でウネリを伴うでしょう。
◆週間予報
13日(土)午前を中心に所々で雪が降るでしょう。
14日(日)は山沿いも含めて雨が降りますが、15日(月)は再び各地で雪になりそうです。
12日(金)は、雪と強風でかなり厳しい寒さになりそうです。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。
