これからの気象情報です。

12日(金)は厳しい寒さで吹雪くところもありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報、また中越と上越には所々に大雪・着雪注意報が出ています。



◆12月12日(金)の天気

・上越地方

夜にかけて雪が降り続くでしょう。

平地はまとまった積雪にはならない見込みですが、路面の凍結などに注意が必要です。



・中越地方

沿岸部は雪やミゾレが降り、風も強いため震える寒さになるでしょう。

山沿いの雪は12日(金)朝までがピークですが、日中も徐々に積雪が増えそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は広く雪が降り、市街地では数センチの雪が積もりそうです。

午後は所々で雪になりますが、降り方は弱まるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

各地で雪が降り、山沿いを中心にまとまった雪が積もるでしょう。

また、佐渡市は今夜～12日(金)朝にかけて暴風となる可能性があります。



・下越：村上市から聖籠町

断続的に雪やミゾレが降るでしょう。

吹雪くところもあるため、車の運転は普段以上の注意が必要です。



◆風と波

午前を中心に、北よりの風が強く吹きつけそうです。

波の高さは、はじめ4～5mの予想でウネリを伴うでしょう。



◆週間予報

13日(土)午前を中心に所々で雪が降るでしょう。

14日(日)は山沿いも含めて雨が降りますが、15日(月)は再び各地で雪になりそうです。



12日(金)は、雪と強風でかなり厳しい寒さになりそうです。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。