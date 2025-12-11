女子ゴルフの勝みなみ（明治安田）が１１日、茨城ＧＣで行われたダンロップスポーツマーケティング主催のイベント「ゼクシオドリームカップ プロアマコンペ」に参加した。

今季は米ツアーで７月のＡＩＧ全英女子オープンは２位、１０月のロッテ選手権は３位、ビュイックＬＰＧＡ上海はプレーオフで惜敗ながら２位と好成績を残し、ポイントランキングは１８位に入った。「キャリアハイの年だったけど、優勝できそうでできなかった試合もあった。初優勝が達成できなかったのは残念だし、まだまだ伸びしろがあると分かった」と見据えた。

９日には同じ１９９８年度生まれ「黄金世代」の渋野日向子（サントリー）が米ツアーの最終予選会を通過し、来季の出場権をつかんだ。勝はこの日朝に渋野にメッセージを送ったと明かし「ディレイ（順延）もあったり、精神的にも体も疲れたと思う。でも、あの中に残ってアメリカツアーの切符をゲットしたのはシブコの実力だと思う。来年からまた一緒に頑張れればいいな」と祝福した。

来季米ツアーの日本勢は、過去最多だった今季の差１３人を上回る１５人が参戦する予定。勝は「本当にうれしい。どんどん日本人が来てくれると盛り上がる。一緒にご飯に行く機会も増えるので楽しみだし、切磋琢磨して頑張りたい」と力を込めた。

オフの楽しみは多い。年明けの１月４日には毎年恒例の新日本プロレス「レッスルキングダム」を観戦予定。「棚橋（弘至）さんの引退は悲しい。スター選手なので、あの方がいたから今の新日本プロレスがある。ここからまた盛り上がってくれたらいいなと思うし、最後にかっこいい姿を目に焼き付けたい」と目を輝かせた。大ファンのプロ野球・阪神のキャンプも見に行く予定で「めちゃくちゃ楽しみ！」と笑みを浮かべた。

来年はホンダＬＰＧＡ（タイ）が初戦になる見通し。「来年は初優勝したい。優勝できたら波に乗って、自信もついてもっといいゴルフできると思う」と胸を躍らせた。