GK¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡ª¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¡ØGK¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¡¢½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ßÂ³¤±¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾Þ¤ÏÍ¥¾¡¤Ê¤¯¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤è¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡GK¤ÎÁª¼ê¤¬J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¡¢2010¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅö»þÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆêùõÀµ¹ä»á°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£ÁáÀî¤ÏGK¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÆ´¤ì¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢GK¤È¤·¤ÆMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¼«Ê¬¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¡ØGK¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¡¢¡ØÁáÀîÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âGK¤¬¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤äÉ½¸½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÁáÀî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤â4·î¡¢9·î¡¢10·î¡¢11¡¦12·î¤È4ÅÙ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÁáÀî¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉËÉ¤²¤¿¾ìÌÌ¤â¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
