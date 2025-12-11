J¥ê¡¼¥°MVP¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¡ª¡¡¼¯Åç¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï¾®³Þ¸¶ËþÃË»á°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¡ÄGK¤ÏÎòÂå2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó
¡¡2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¡¢½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï1999Ç¯3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß26ºÐ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¶Í°þ³Ø±à¹â¹»¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏÅ·¹ÄÇÕJFAÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏGK¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥Æ»á¤äGK²ÍªºÈ¡Ê¸½¡§À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¼¯Åç¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¼ºÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¯Åç¤ò¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ë¤â4·î¡¢9·î¡¢10·î¡¢11¡¦12·î¤È4ÅÙ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÁáÀî¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉËÉ¤²¤¿¾ìÌÌ¤â¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¯Åç¤«¤éMVP¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2009¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾®³Þ¸¶ËþÃË»á°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¼¯Åç¤«¤é¤ÏMF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç»á¡¢FW¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹»á¡¢¤½¤·¤Æ¾®³Þ¸¶»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¯Åç¤«¤é¤ÏÎòÂå4¿ÍÌÜ¤ÎMVPÁª½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢GK¤¬MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2010¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅö»þÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆêùõÀµ¹ä»á°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
