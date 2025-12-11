ÅÄÃæ»ËÏ¯»á¡õ³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¡È¹æµã¥³¥ó¥Ó¡É¤ÇÊüÁ÷»ö¸ÎÉ¬»ê¡Ê¡©¡Ë£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²Ö±àº²¡ª¡×£Í£Ã¥³¥ó¥Óµ¤¹ç
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Ó£È¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯¡Ê¤Õ¤ß¤¢¤¡Ë»á¤¬£±£±Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¡Ö²Ö±àº²¡ª¡×¡Ê¤Ï¤Ê¤¾¤Î¥½¥¦¥ë¡áÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂç²ñ³«ºÅÆü¤ËÊüÁ÷¡Ë¤Î£Í£Ã½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢Æ±¶É¤Î³¤ÅÏÌ¤Íè¡Ê¤«¤¤¤È¡¦¤ß¤¯¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¡È¹æµã¥³¥ó¥Ó¡É¤ÇÊüÁ÷»ö¸ÎÉ¬»ê¡Ê¡©¡Ë¤ÎÇ®¤¤¥½¥¦¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ë¸¶ÀÐ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®¤µ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¡£Æ±¶É¤ÎÂçÀ¾»Ë¶³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡ÖÇ®¤µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÎÞ¤â¤í¤¯¤Æ¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤ò¤ª»ý¤Á¡×¤È¡È¥¥ã¥é¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤ò¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡³¤ÅÏ¥¢¥Ê¤ÏÈÖÁÈ£³Ç¯ÌÜ¡£¡ÖËèÇ¯»ä¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë£²¿Í¤È¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂçÀ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£µã¤¤¤¿¤éµÙ·Æ¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£