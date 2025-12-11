西野七瀬、地元大阪の阪急うめだ本店に登場 バーバリー最新アウター、ミニ丈＆ブーツでポージング
俳優・西野七瀬が、このほど大阪・阪急うめだ本店で始まったバーバリーのポップアップストアに登場した。
【写真】大平修蔵、阪急うめだ本店でバーバリーコーデ
大阪出身の西野は、最新のアウターウェアに身を包み、ミニ丈＆ブーツで地元がい旋。このほか、大平修蔵も参加し、会場を華やかに彩った。
ポップアップストアでは、ブランドを象徴するアウターウェアの特別なセレクションが披露される。ベリーヒル パディッド カーコート、フロリストン キルティングジャケット、チェストウッド トレンチコートなど、バーバリーを代表するアイテムの最新作がそろう。
■ポップアップストア概要
BURBERRY OUTERWEAR POPUP : RETURNING TO LONDON
会場：阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11
会期：2025年12月10日（水）〜16日（火）
