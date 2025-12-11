帝国データバンクは１１日、来年に１００周年を迎える企業が２３７１社あると調査結果を発表した。

記念の３桁の大台に乗る企業は、トヨタのルーツの豊田自動織機（愛知県刈谷市）、信越化学工業（東京都千代田区）、東レ（東京都中央区）、クラレ（東京都千代田区）、「週刊少年ジャンプ」などを発行する集英社（東京都千代田区）、富士急行（山梨県富士吉田市）など。

カネテツデリカフーズ（兵庫県神戸市）では１００周年を迎えるにあたり、特設サイト「カネテツ１００周年クエスト」を開設。同社の歴史の紹介や記念商品の開発秘話、レシピ動画など発信している。同社は１９９８年に大口取引先の不渡りで経営破たん・和議申請という危機に陥ったが、０４年には一般債権者への返済を完了。１４年に発売したカニ風かまぼこ「ほぼカニ」が大ヒットし、「ほぼシリーズ」は累計１億パックを超えた。

５０周年企業は、スギ薬局グループの持ち株会社のスギホールディングス（愛知県大府市）、リコーリース（東京都港区）、焼肉料理店を運営する叙々苑（東京都港区）、総合雑貨店「ＨＡＮＤＳ」を展開するハンズ（東京都新宿区）など。

調査は個人経営、特殊法人などを含めて創業・設立から１０年刻み（２００周年超は５０年刻み）の節目を迎える企業を「周年企業」として、抽出、分析。その結果、２０２６年に「周年」を迎える企業は全国に１４万５１５９社あると判明。「２０周年」企業が最多だという。