Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が11日、開催され、今季の最優秀選手賞に鹿島アントラーズのGK・早川友基選手が選ばれました。

早川選手は今季J1全38試合に出場。チームの58得点に対して20チーム中2番目に少ない31失点（得失点差27は最多）で、歴代最多となる9度目のJリーグ制覇に貢献。個人としては日本代表にも初選出されました。

早川選手のMVP受賞に日本代表の森保一監督がスクリーンで登場しコメント。「早川選手MVPおめでとうございます。鹿島にかかわる全ての皆さんJリーグ優勝、誠におめでとうございます。早川選手のMVP受賞はシーズンを通して素晴らしいパフォーマンスを見せてくれていたので本当にふさわしいと思っています。今日のJリーグアウォーズでは厳しいシーズンを勝ち抜いて勝ち取った優勝、そしてMVPの受賞を喜び胸に刻んで欲しいと思います。来シーズンさらなる飛躍を期待しています」とたたえました。

受賞した早川選手は「小さい頃からサッカー選手を夢見てプレーしてきました。いつかJリーガーになって、活躍してワールドカップへ行って優勝したいという思いも芽生えました。小さい頃からステップを踏み続け、Jリーガーになってここに立てたことは本当にうれしく思います」

「今回自分がこのようなMVPを受賞したことで少しでも小さい子が『ゴールキーパーをやりたいな、早川選手みたいになりたいな』と思ってもらえるような選手になりたいなと思いますし、自分もゴールキーパーがより素晴らしいポジションだと思ってもらえるように活動や表現をどんどん発信していきたいなと思います。今日はありがとうございました」とスピーチしました。

Jリーグ初代MVPは1993年の三浦知良選手（ヴェルディ川崎）、キーパーのMVP獲得は2010年の楢崎正剛さん（名古屋グランパス）以来、2人目の受賞となりした。