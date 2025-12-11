チャンネル登録者数57万人を超える双子の姉妹による大食いユーチューバー「はらぺこツインズ」のYouTubeチャンネルが11日までに更新され、体調不良による活動休止からの復帰動画を公開した。

「体調を崩してからの復帰一本目となっております」と妹のあこ。「復帰してから動画撮りたかったのがお寿司だったからうれしい」と喜び、姉のかことともにコストコの寿司を堪能。大量の寿司と1リットルの味噌汁を完食した。

かこは「あこが体調崩してから外食しなくなったからお寿司を食べなくなったの。1カ月以上ぶりのお寿司なの」と打ち明け、久しぶりの寿司に「幸せのドーパミンが凄い。幸せが最高潮。伝わっているか不安だけど、めっちゃテンション上がってます」と語った。あこも「買う時からめっちゃテンション上がった」とうなずいた。

はらぺこツインズは10月に姉のかこがインスタグラムを通じ、活動休止を報告。妹のあこについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と打ち明けた。また、かこ自身も体調不良が続いているとし、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と説明。長年うつ病を患っていることも公表した。

また、うつ病について語る動画では、今後の動画について、外食でのロケが厳しく、室内（家）での撮影が多くなることや大食いの量が減ることなども報告していた。