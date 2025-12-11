¡ÈÃæ³Ø»þÂå¤Ï¶»¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥é¥É¥ë¤Î¡È¥Ñ¥¤Ë¤¡É¥É¥Ã¥¥ê¤Ë·Ý¿Í´¿´î¡ÖÎÉ¤¤¡ª¡×
¡¡¸½Ìò½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡È¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥¥ê¡É¤Î±Â¿©¤Ë¡£¤½¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢MC¤Î·Ý¿Í¤¬´¿´î¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥é¥É¥ë¤¬¿åÃå¤Ç¥Ñ¥¤Ë¤¤Î±Â¿©¤Ë
¡¡Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù#2¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¤Ç¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤¿³Ú²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤¼¤«¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡ÊCM¤Î¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¡Ë¡É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ñ¥¤Ë¤¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡Ö¥Ñ¥¤Ë¤¥á¥·¥¦¥Þ¡×´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¡È¤È¤¢¤ëÂ¼¡É¤Ë½»¤à¸½Ìò¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Æúºé¥«¥ê¥Ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¶»¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢17ºÐ¤Î¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯4·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢6·î2ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç·ÝÌ¾¤¬¡ÖÆúºé¥«¥ê¥Ê¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡È¿·À±¡É¤À¡£
¡¡³Ú²°¤ËÆþ¼¼¤·¡¢¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ»£±Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆúºé¤Ï¡¢´ù¤Î¾å¤Î¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡É¤òÈ¯¸«¡£ÈÖÁÈMC¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤ÈÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ï¡ÖÀäÂÐ¸«¤ë¡×¡Ö¼Ì¥á»£¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æúºé¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö10Âå¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¸«¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤â¸«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Æúºé¤¬Áá¡¹¤Ë¡Èµ¡Ì©Ê¸½ñ¡É¤ò³«¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÁá¡ª¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¸«¤ë¤è¤Ê¡×¤È2¿Í¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥¤Ë¤¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Æúºé¤ò½±¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æúºé¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡Ö¿´Â¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥¯¡ª¡Ê¼ê¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ìÍ§Ã£¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ËMC¤Î2¿Í¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¤è¡×¡ÖÎÉ¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë