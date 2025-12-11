日本サッカー協会(JFA)は11日、2027年に行われるFIFA U-20ワールドカップを目指すU-20日本代表の新監督として、山口智氏の就任を発表しました。

山口新監督は現役時代ガンバ大阪や京都サンガF.C.などでプレー。2017年から指導者に転向し、古巣・ガンバ大阪でU-23 ヘッドコーチとなりました。21年9月から湘南ベルマーレの監督に就任し、日本代表の谷晃生選手や町野修斗選手らを指導してきました。監督就任4年で3度のJ1月間優秀監督賞を受賞しています。

山口新監督は「今回、日本代表に関わらせていただき、大変光栄な思いです。来年はワールドカップがあります。いつの日かそのワールドカップの舞台に立って活躍する世代の選手たちと共に、新しくチームをスタートさせてもらえることに喜びを感じると共に、大きな責任を感じています。『謙虚に』、『地道に』、『大胆に』、『繋がって』。選手それぞれが成長していくことはもちろんですが、一人一人が繋がり、攻守にわたってスペシャルなモノを引き出し合う。そして、泥臭くハードワークをして戦えるチームを目指していきたいと思います。何事にも覚悟を持って向き合い、取り組んでいきたいと思います」とコメントしています。