【ポイント50%還元】『国宝』『盤上の向日葵』『三体』など人気小説が実質半額！Kindleでお得に楽しもう【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で、人気小説の50％ポイント還元セールが開催中！実質半額で楽しむことができる本セールでは、今年6月に映画化され話題を集めた『国宝』や『盤上の向日葵』、世界的ヒット作の『三体』など話題のタイトルが多数ラインナップ！大変お得なこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■国宝 上 青春篇
850円（ポイント付与：425pt）
国宝 上 青春篇
俺たちは踊れる。だからもっと美しい世界に立たせてくれ!
極道と梨園。生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、
芸の道に青春を捧げていく。
芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞をW受賞、
作家生活20周年の節目を飾る芸道小説の金字塔。
1964年元旦、長崎は老舗料亭「花丸」――侠客たちの怒号と悲鳴が飛び交うなかで、この国の宝となる役者は生まれた。男の名は、立花喜久雄。任侠の一門に生まれながらも、この世ならざる美貌は人々を巻き込み、喜久雄の人生を思わぬ域にまで連れ出していく。舞台は長崎から大阪、そしてオリンピック後の東京へ。日本の成長と歩を合わせるように、技をみがき、道を究めようともがく男たち。血族との深い絆と軋み、スキャンダルと栄光、幾重もの信頼と裏切り。舞台、映画、テレビと芸能界の転換期を駆け抜け、数多の歓喜と絶望を享受しながら、その頂点に登りつめた先に、何が見えるのか? 朝日新聞連載時から大きな反響を呼んだ、著者渾身の大作。
■盤上の向日葵（上）
862円（ポイント付与：431pt）
盤上の向日葵（上）
平成六年、夏。埼玉県の山中で白骨死体が発見された。遺留品は、名匠の将棋駒。叩き上げの刑事・石破と、かつてプロ棋士を志した新米刑事の佐野は、駒の足取りを追って日本各地に飛ぶ。折しも将棋界では、実業界から転身した異端の天才棋士・上条桂介が、世紀の一戦に挑もうとしていた――
■三体
1,210円（ポイント付与：610pt）
三体
物理学者の父親を文化大革命で惨殺された科学者・葉文潔。彼女の絶望がすべての始まりだった……。
■アンドロイドは電気羊の夢を見るか？
1,210円（ポイント付与：610pt）
アンドロイドは電気羊の夢を見るか？
戦慄の未来世界
逃亡した人間そっくりの奴隷アンドロイドを狩りたてるリックを待ちうける、驚くべき罠とは……傑作SF映画の原作
第三次大戦後、放射能灰に汚された地球では、生きた動物を持っているかどうかが地位の象徴になっていた。人工の電気羊しかもっていないリックは、本物の動物を手に入れるため、火星から逃亡してきた〈奴隷〉アンドロイド8人の首にかけられた莫大な懸賞金を狙って、決死の狩りをはじめた! 現代SFの旗手ディックが、斬新な着想と華麗な筆致をもちいて描きあげためくるめく白昼夢の世界!〔映画化名「ブレードランナー」〕
■傲慢と善良
850円（ポイント付与：425pt）
傲慢と善良
婚約者・坂庭真実が姿を消した。その居場所を探すため、西澤架は、彼女の「過去」と向き合うことになる。「恋愛だけでなく生きていくうえでのあらゆる悩みに答えてくれる物語」と読者から圧倒的な支持を得た作品が遂に文庫化。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月11日17時現在のものです。
