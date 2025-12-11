【ポイント50%還元】『少女終末旅行』『ドラゴン桜』など人気マンガが実質半額！Kindleでお得に楽しもう【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で、人気コミックの50％ポイント還元セールが開催中！実質半額で楽しむことができる本セールでは、『少女終末旅行』『極主夫道』などの話題になった作品から『ドラゴン桜』などの名作まで多数ラインナップ！大変お得なこの機会に、気になっていた作品の一気読みやおためし購入をしてみてはいかがだろうか。
■少女終末旅行 1巻
682円（ポイント付与：341pt）
少女終末旅行 1巻
文明が崩壊した終末世界。ふたりぼっちになってしまったチトとユーリは、愛車のケッテンクラートに乗って広大な廃墟をあてもなくさまよう。日々の食事と燃料を求めて移動を続ける、夢も希望もない毎日。だけどそんな「日常」も、ふたり一緒だとどこか楽しそう。一杯のスープを大事に飲んだり、まだ使える機械をいじってみたり……何もない世界だからこそ感じる想いや体験に出会える、ほのぼのディストピア・ストーリー。
■極主夫道 1巻
660円（ポイント付与：330pt）
極主夫道 1巻
元・最凶ヤクザが選んだのは、主夫としての道だった――！
話題の新鋭作家がおくる、アットホーム任侠コメディ!!
「このマンガがすごい！ 2019 オトコ編 第８位！」
「WEBマンガ総選挙 2018 第９位！」
「次にくるマンガ大賞2018Webマンガ部門 第３位！」
2018年度マンガ賞、続々ランクイン！
■虫と歌 市川春子作品集
792円（ポイント付与：399pt）
虫と歌 市川春子作品集
自分の指から生まれた妹への感情を綴る『星の恋人』。肩を壊した高校球児と成長を続ける“ヒナ”との交流が胸を打つ『日下兄妹』。飛行機事故で遭難した2人の交流を描く『ヴァイオライト』。そして、衝撃の四季大賞受賞作『虫と歌』。深くてフシギ、珠玉の4編を収録。
■インベスターZ(1)
550円（ポイント付与：275pt）
インベスターZ(1)
お金って何だ？
創立１３０年の超進学校・道塾学園に、トップで合格した財前孝史。入学式翌日に、財前に明かされた学園の秘密。各学年成績トップ６人のみが参加する「投資部」が存在するのだ。彼らの使命は３０００億を運用し、８％以上の利回りを生み出すこと。それゆえ日本最高水準の教育設備を誇る道塾学園は学費が無料だった！
「この世で一番エキサイティングなゲーム
人間の血が最も沸き返る究極の勝負……
それは金、投資だよ。」
■ドラゴン桜 フルカラー版(1)
715円（ポイント付与：358pt）
ドラゴン桜 フルカラー版(1)
「教えてやる！東大は簡単だ！！」常識破り、処世術。弁護士・桜木による落ちこぼれ高校の再建計画、その内容は東大合格者100人！！ 日本のルールは東大を出たやつが作っている。だから……東大に入れ！！ もっとも効率的な学習法を教えよう！！
大ヒット作品『ドラゴン桜』が全編フルカラーに！
※本ページで紹介する情報は、2025年12月11日17時現在のものです。
