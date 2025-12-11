中谷美紀、ドイツ人夫との密着夫婦ショット公開「絵になる」「品が溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の中谷美紀が12月10日、自身のInstagramを更新。ビオラ奏者を務めるドイツ人の夫であるティロ・フェヒナー氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】オーストリア在住49歳ベテラン女優「品が溢れてる」ドイツ人夫との密着夫婦ショット
中谷は「昨日は東京オペラシティにたくさんのお客様がお越しくださり、奇跡のアンサンブル、フィルハーモニクスの音楽をお楽しみいただきました」とティロ氏が出演した東京オペラシティで9日に行われたコンサート「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン 2025」での写真を投稿。ステージ上で赤いジャケット姿のティロ氏が、白いジャケットを上品に着こなした中谷の肩に手を回した仲睦まじい様子を披露している。
この投稿には「素敵なご夫婦」「絵になる」「品が溢れてる」「美しい笑顔」「仲の良さが伝わる」「温かい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】オーストリア在住49歳ベテラン女優「品が溢れてる」ドイツ人夫との密着夫婦ショット
◆中谷美紀、仲睦まじい夫婦ショットを披露
中谷は「昨日は東京オペラシティにたくさんのお客様がお越しくださり、奇跡のアンサンブル、フィルハーモニクスの音楽をお楽しみいただきました」とティロ氏が出演した東京オペラシティで9日に行われたコンサート「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン 2025」での写真を投稿。ステージ上で赤いジャケット姿のティロ氏が、白いジャケットを上品に着こなした中谷の肩に手を回した仲睦まじい様子を披露している。
◆中谷美紀の投稿に反響
この投稿には「素敵なご夫婦」「絵になる」「品が溢れてる」「美しい笑顔」「仲の良さが伝わる」「温かい気持ちになる」などの反響が寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】