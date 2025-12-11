元モー娘。譜久村聖、ミッフィー型の手作りお菓子が「売り物みたい」「クオリティが高い」と話題
【モデルプレス＝2025/12/11】元モーニング娘。の譜久村聖が12月10日、自身のInstagramを更新。手作りのお菓子を公開し、話題を呼んでいる。
◆譜久村聖、手作りお菓子を公開
譜久村は「最近またお菓子作りにハマってる」とつづり、手作りお菓子の写真を投稿。ミッフィー型のスノーボールや、リボンスコーンなど可愛らしいお菓子を公開している。
◆譜久村聖の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「癒やされる」「器用すぎる」「売り物みたい」「クオリティが高い」「見ているだけで幸せ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
