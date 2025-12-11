【ブロンコビリー】クリスマス限定『ビリチキ』を12月20日から発売

ステーキハウス「ブロンコビリー」は、12月20日(土)から12月25日(木)の期間限定で、クリスマス特別メニュー『ビリチキ』を販売する。ブロンコビリーのチキンステーキを使用し、やわらかくジューシーな味わいとザクザク食感の衣が楽しめる。

『ビリチキ』はテイクアウトと店内メニューに対応し、テイクアウトは1店舗120箱限定。クリスマスシーズンに向け、家庭でも店舗でも楽しめるラインアップを揃えた。

〈メニュー概要(価格表記はすべて税込)〉

◆ビリチキ(テイクアウト)

価格:950円

ビリチキ3個、フレンチフライ180g、和風ソース付き

ビリチキ（テイクアウト）

◆ビリチキ(おつまみ)

価格:638円

ビリチキ2個

ビリチキ（おつまみ）

◆炭焼き極選リブロースステーキ&ビリチキ

価格:3,003円

極選リブロース150g+ビリチキ1個

炭焼き極選リブロースステーキ＆ビリチキ

◆炭焼き黒毛アンガスロースカットステーキ&ビリチキ

価格:2,673円

黒毛アンガスロース200g+ビリチキ1個

炭焼き黒毛アンガスロースカットステーキ＆ビリチキ

〈ステーキハウス ブロンコビリーとは〉

1978年名古屋市北区で誕生し、創業47年のステーキ&ハンバーグレストラン。

東海地区を拠点に関東･関西･九州地区で展開し、2025年に全国140店舗を突破した。

2種類の炭で豪快に焼き上げるジューシーなステーキ&ハンバーグやサラダバーが特徴。

ブロンコビリー