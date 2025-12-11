BTS・JIMIN、白スーツで魅せる成熟した色気…“彫刻級フェイスライン”にため息【PHOTO】

BTSのJIMINが、さらにシャープになったビジュアルを公開し、ファンの視線を釘付けにした。

【写真】「色気爆発」JIMINの“ベッド寝そべり”SHOT

12月11日、JIMINがグローバルアンバサダーを務めるヘアケアブランド「LADOR（ラドール）」の広告撮影カットが公開された。

公開された写真のJIMINは、清潔感のあるホワイトスーツをまとい、洗練された雰囲気を漂わせている。余分な脂肪が落ちてさらにシャープになったフェイスラインやはっきりとした目鼻立ちが際立ち、JIMIN特有の少年らしさと成熟した大人の色気を同時に放っている。カメラをまっすぐ見つめる深い眼差しは“彫刻イケメン”という呼び名をさらに強固なものにした。

写真を見たファンからは「ダイエット成功してさらに全盛期更新」「フェイスライン鋭すぎて切れそう」「ホワイトスーツ似合いすぎ！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝LADOR）JIMIN

なお、JIMINが所属するBTSは、来春に新アルバムのリリースと大規模ワールドツアーの開催を予告しており、ファンの期待が高まっている。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。