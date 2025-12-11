【かっぱ寿司 キャンペーン トミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン】 12月18日より再開予定

コロワイドグループのかっぱ寿司は、ミニカー「トミカ」とコラボレーションした「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を12月18日に再開する。

本キャンペーンはミニカーで遊ぶ体験を通してお寿司のネタになっている魚や、おいしいお寿司を裏側で支えるはたらくくるまに触れることで、お寿司の世界への興味を深めてもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたいという想いを込めた企画となっている。

今回かっぱ寿司限定のオリジナルミニカー「トラック（暗いところで光るいか）」と「ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）」の2種類が登場する。

会計税込3,500円以上利用すると、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると希望の景品が1台もらえる。なお、キャンペーンはなくなり次第終了となる。

(C) ＴＯＭＹ

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。