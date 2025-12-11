【あみあみ秋葉原店：「2026年始 あみあみ 美少女スケールフィギュア福箱」抽選販売】 抽選期間：12月15日12時～12月21日23時59分 当選発表：12月24日12時～ 指定販売日時：2026年1月1日10時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、2026年1月1日に発売予定の福袋「2026年始 あみあみ 美少女スケールフィギュア福箱」の抽選販売を12月15日12時より実施する。応募期間は12月21日23時59分まで。当選発表は12月24日12時より行なわれる。

本福箱は、新品の美少女スケールフィギュアが4点入った福袋となっており、2025年11月30日時点のあみあみ秋葉原ラジオ会館店販売価格で、4点合計の金額が70,000円（税込）以上の組み合わせとなっている。

箱ごとに組み合わせが異なり、中古商品は含まれないほか、福箱の中身・キャラクター等の指定はできず、商品の性質上、返品・交換は受け付けていない。

今回あみあみ秋葉原ラジオ会館店にて販売予定分の福箱を抽選で販売することを告知。12月15日よりPassMarketを使用した事前抽選を実施する予定で、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得後、指定販売日時の2026年1月1日10時から20時に店舗にて購入することができる。

