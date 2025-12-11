北九州市で11日、地元の中学生や高校生を対象にした職業体験イベントが開かれました。生徒たちに地元企業の強みを知ってもらい、北九州市で働きたいと思ってもらおうというイベントです。

■ロボット

「日本製鉄のブース。よかったらお立ち寄りください。」



北九州市で始まった「北九州ゆめみらいワーク2025」は、“日本最大級”の職業体験イベントです。





地元の中学生や高校生たちが北九州市で就職するきっかけにつなげようと、154の地元企業などが参加しました。

会場には、北九州から全国展開を進めている「資さんうどん」や、“鉄の街”北九州市を象徴する製造業などがブースを連ねています。

こちらは、北九州市若松区の会社です。火力発電所から出る排ガスに含まれる有害物質を取り除くための「活性コークス」を製造しています。



■JM活性コークス・小西勝久 工場長

「年間7000トンくらいコークスを消費するので、それをおじさんたちの会社が作って供給しています。」



生徒たちに興味を持ってもらえるよう、活性コークスが「臭い」や「不純物」を吸着する実験を披露していました。

■児玉悠一朗記者

「ことしから職業体験ブースが設けられて、学生たちが仕事をイメージしやすいような仕掛けが作られています。」



こちらの「Out of KidZania（アウトオブキッザニア）」では、様々な職業を体験できます。



その一つが、創業112年、北九州市戸畑区で金型を製造し車の部品などを作っている中小企業の岡崎製作所です。ブロックを使って、効率的に製品を量産するためのノウハウを紹介していました。



■担当者

「色や形を確認して部品を分ける。組み立て順になるように一列に並べる。」



参加した9人は最初、ブロックの車を1台しか作れませんでした。それが、アドバイスを受けた後は制限時間内で合わせて9台を完成させることができました。



■高校1年生

「どうしたら効率よく時間を短縮して、どれだけたくさん作れるか知ることができました。」

北九州市によりますと、市内の高校生や大学生が地元で就職する割合は35.9パーセントです。若者が流出し人口が減少傾向の北九州市では、人材を確保することが企業にとって事業継続の課題となっています。



■JM活性コークス・小西勝久 工場長

「今後も事業を続けていく中で、北九州市に住んでいる子たちの若い力を取り入れて事業を継続していくために、人材獲得に多少役に立てば。」



直接、地元企業の仕事の内容や、社会とのつながりに触れることができた生徒たちは。



■高校1年生

「いろいろな企業が一つの場所に集まっているから、自分が知らない職業やいろいろな所に行けて、すごくいい経験になりました。」

「地元で就職できれば、ぜひ頑張って働きたいです。」



地元企業の魅力を知ることができる「北九州ゆめみらいワーク2025」は13日まで、北九州市小倉北区の北九州メッセで開かれています。



市の担当者は「若者たちが地元で就職をするきっかけを、これからも作り続けたい」としています。