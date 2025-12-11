¼ºÇÔ¤ò¤¹¤°¡Ö¼«¸ÊÈÝÄê¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¡£¼«Ê¬¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥¢¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë
¡Ö¾å»Ê¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤æ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¼«¸ÊÈÝÄê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÀô¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Î°ðÍÕ½ÓÏº¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÏÀ¾ÍÎ°å³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤äÂåÂØ°åÎÅ¡¢¿´Íý³Ø¤â½¤¤á¤¿°å»Õ¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅ¸½¾ì¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢²¹Àô¡¢±é·à¡¢¥¢¡¼¥È¡¢ËÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¡×¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¹ÎÄê¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ò¥ó¥È¡Ù¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²òÆÇ¤¹¤ë
¤¤¤Î¤Á¤Ï¡¡¹ÎÄê¤¹¤ëÎÏ
¤¿¤À
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¡ÆÇ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
Ã¯¤«¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¡¢¤Õ¤È¸ì¤é¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¡¢¾®Àâ¤äÀÎÏÃ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÇÊÒ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ±ºÂ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÉðÍ¦ÅÁ¡¢¼«ËýÏÃ¡¢½ÐÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ºÇÔÃÌ¤äÈá·àÅª¤ÊÏÃ¡¢¿È¤Î¾åÏÃ¤Ê¤É¤ÎÈá¤·¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬½ÐÍè»ö¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÇÍ¤ÎÊª¸ì¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¼ê¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£Ê¹¤¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥±¥¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤ÎÄì¤ËÎ®¤ì¤ëÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò¶¦¤ËÃµ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤Ï¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼ê¤òÂØ¤¨ÉÊ¤òÂØ¤¨¤Æ¡£¼åÅÀ¤Ï»à³Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇØÃæ¤ÏÉþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¶À¤Ë±Ç¤·¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë¸«¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£Êª¸ì¤òÃ¯¤«¤¬Ê¹¤¯¤³¤È¤ÇÂ¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤¬Æþ¤ê¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Èá·à¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¿·¤·¤¤Å¸³«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ê¹¤¼ê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¤¹¤°¤Ë¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦»×¹Í²óÏ©¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÉ¬¤ºÆ±¤¸·ëÏÀ¤ØÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ºÇÔ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¡£¡Ö¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¼¡¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤«¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë»ëÅÀ¤¬¸þ¤«¤¦¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼ºÇÔ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ëÊý¸þ¡Ê¼«¸ÊÈÝÄê¡Ë¤Ë¹Í¤¨¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È¿Ï¤òÃ¯¤«¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¾¼ÔÈÝÄê¡Ê¤¢¤Î¿Í¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ë¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â·úÀßÅª¤ÊÊý¸þ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¼«¸ÊÈÝÄê¤Î·ëÏÀ¤Ø¤ÈÃåÃÏ¤¹¤ë»×¹ÍÊýË¡¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤ËÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹ÎÄê¤«¤é¤·¤«Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¼«¸ÊÈÝÄê¤ÎÈ¯ÁÛË¡¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¸¶°ø¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤ä¼ã¤¤¤È¤¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¤½¤Î¸å¤âÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¼«Ê¬¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼êÎ¥¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡Ö¥¢¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£À»½ñ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¡×¤ÏÁ±°¤ÎÃÎ¼±¤ÎÌÚ¤Î²Ì¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃÎ·Ã¤Î¼Â¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡Ê±£ÓÈ¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤Ï¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£²¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤Ï¿´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾ðÊó¤ÎÁã¤òºî¤ë¡£ÃÎ·Ã¤Î¼Â¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÇÓ½ü¤·¡¢¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¿´¤ÎÃæ¤ÎÁã¤Ë¤Ï°é¤Æ¤ë¤Ù¤Áã¤È¡¢²õ¤·¤ÆÇÑ´þ¤¹¤Ù¤¤ÊÁã¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸å¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯¿´¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¸½¼Â¤âÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤«¤é¡£
Æ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤è¤·¡ª¡¡¤³¤ì¤ò³è¤«¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤·¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤È¤â»×¤¨¤ë¹Í¤¨¤äÂÐ±þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â»þÂå¤ËÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤¤¤Î¤Á·ü¤±¤Ç¤È¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤¬É¬¤º¼«¸ÊÈÝÄê¤Î¾ì½ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦¾ì½ê¤Ë°Õ¼±Åª¤ËÃåÃÏ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÌô¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö¹ÎÄê¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ò¥ó¥È¤¡×¤ÇÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò³Ø¤ÖÉÂµ¤³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ò¹¯³Ø¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç·ò¹¯¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£·ò¹¯³Ø¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖËÉ¸æ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£ÌµËÉÈ÷¤ÊÂÎÆâ¤Ë²¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÎ¤ä¿´¤ÎÆâÉô¤ËÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¾ë¤ÎÌçÈÖ¤À¤È¤¹¤ë¡£ÌçÈÖ¤ÏÌç¤ò¾ï¤Ë³«Êü¤·¤¹¤Ù¤Æ¤òÃæ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ìç¤ÎÃæ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌçÈÖ¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤¢¤¦¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤ÆÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¤âÆ±¤¸¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¾ðÊó¤ò¸«¶¤Ê¤¯Ìç¤ò³«¤±¤ÆÆâÉô¤Ø¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏÆÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤º¤ÄÃ×»àÎÌ¤Ë»ê¤ëÆÇ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÇ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤¬¡¢²òÆÇ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÇ¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ÎÁªÊÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£°ìÅÙ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÇÓ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£ÌçÈÖ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¾·¤¯¤Ù¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï´¿·Þ¤·¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µÒ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÇ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£ÌçÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£·Ý½Ñ¤ä²»³Ú¡¢»í¤äÊ¸³Ø¤ò°Õ¼±Åª¤ËÌç¤ÎÃæ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¿´¤Ï¼¢ÍÜ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÌÀÚò¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¡£ÌÀÚò¤Ê°Õ¼±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¿´¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¡¢¼êÎ¥¤¹¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¸Ê¼£ÎÅ¤Î°ì´Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£º¤¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ø¡¢¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÌô¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¼«¸Ê¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÆµÛ¡¢Ì²¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡Ê²¹Àô¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£
ÂÎ¤ä¿´¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢ÂÎ¤ÏÆ¬¡ÊÇ¾¡Ë¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤¬ÆÈºÛÀ¯¼£¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÆµÛ¤Ï¤¤Ã¤ÈÀõ¤¯Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Àõ¤¯Â®¤¤¸ÆµÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¿¼¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ÆµÛ¤Ø¤È°Õ¼±Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡¼¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯Â©¤òÅÇ¤¯¡£Â©¤òÅÇ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢É¡¤«¤éÂ©¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¡Ö¤Ï¤¡¡¼¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤¯À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â©¤òÅÇ¤ÀÚ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿¼¤¯Ä¹¤¤¸ÆµÛ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼ç´ÑÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡ÊµÒ´ÑÅª¤Ê»þ·×¤Î¿Ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÆµÛ¤ÎÄ¹¤µ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¿¼¤¯Ä¹¤¤Â©¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¿È¤ò¿»¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»þ´Ö¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¥é¥Ù¥ë¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿§´ã¶À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹âÔÁÛ¤¬ÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤Ï¡¢Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤È¬¤Ä¤ÎÀµ¤·¤¤Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢È¬ÀµÆ»¡ÊÀµ¸«¡¢Àµ»×°Ô¡¢Àµ¸ì¡¢Àµ¶È¡¢ÀµÌ¿¡¢ÀµÀº¿Ê¡¢ÀµÇ°¡¢ÀµÄê¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÀµÇ°¡×¤Î±ÑÌõ¤¬right mindfulness¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£ÀµÇ°¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¿´¤Î»È¤¤Êý¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÇ°¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬¡Öº£¡×¡Ü¡Ö¿´¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öº£¡×¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿´¡×¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡£Ì¤Íè¤ä²áµî¤ò»×¤¤ÈÑ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ÎÂÎ¸³¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¡ÖÉ¾²Á¤»¤º¡×¼ü¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¿¤À´Ñ¤ë¿´¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÄÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¾ï¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò²ð¤·¤Æ¤â¤Î¤´¤È¤ò¸«¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÐ¸«¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤È¤¤¤¦¿§´ã¶À¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£¼«¸ÊÈÝÄê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¿§´ã¶À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿§´ã¶À¤ò³°¤¹Îý½¬¤ò¤¹¤ë¡£Á±¤ä°¡¢¥×¥é¥¹¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤ò¤»¤º¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤´¤È¤Ë¤Ï±¢¤ÈÍÛ¤È¤¬¶¦¤ËÆâºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤â¡ÖÂÀ¶Ë¿Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÛ¤ÎÃæ¤Ë±¢¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ê¡¢±¢¤ÎÃæ¤Ë¤âÍÛ¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÛ¤È±¢¤È¤¬Í¾¾ê¤È·çË³¤òÊä¤¤¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡ÖÌ²¤ê¡×¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ì²¤ê¤ÏÆü¡¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£»ä¤ÏÌ²¤ê¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥á¥¤¥ó³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀ¸Ì¿³èÆ°¤¬Ìá¤ë¤Ù¤¥Û¡¼¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Î¤Á¤Îµï¾ì½ê¤ËÌá¤ë¿ÀÀ»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤È½ã¿è¤Ê¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¤¤Î¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È»þ´Ö¤ØÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ï³°¤Î¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Î¤Á¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï³°Éô¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢³°³¦¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ËÇ®¿´¤È¤Ê¤ë¡£´¶³Ð¤Ï³°¤Ë¸þ¤±¤Æ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¾¤â³°³¦¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ëÆâÉô¤Î¤¤¤Î¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇ®¿´¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢´ó¤ëÊÕ¤È¤Ê¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÅ¬±þÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì²¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯¡×¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¡ÖÌ²¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¤¤Î¤Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¹Í¤¨¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤è¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÆü¤ò²á¤´¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Î¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿À¸³è¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¤è¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ä²¹Àô¤È¤¤¤¦ÂÎ¤ò³«¤¯½àÈ÷¤â¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤¡£»ä¤ÏÆþÍá¤·¤Æ¼«Á³¤Ëµ¯¤³¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥ÉÉ÷Ï¤¥Í¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤«¤éâÔÁÛ¾õÂÖ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¡£Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤à²¹¤«¤¤¿å¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿¿´¿È¤òÌþ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Î¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤Ë¤Ï²¹Àô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Ãµ¤»¤ÐÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â²¹Àô¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Å¾ÃÏÎÅÍÜ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¤âÔÁÛË¡¤ä¸ÆµÛË¡¤ò½¬¤¦¤³¤È¤â¤¤¤¤¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤Ê²¹Àô¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤«¤éâÔÁÛ¾õÂÖ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
²¹Àô¤ÏÃÏµå¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²Ð¤È¿å¤¬Í»¹ç¤·¤¿¾ô²½¤ÎÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏµå¤Î¤¤¤Î¤Á¤ò°ìÂÐ°ì¤Ë¤Ê¤êÁ´¿È¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤³¤½¡¢³°¸þ¤¤Î²¾ÌÌ¤¬³°¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉÔ¼«Á³¤Ê¼«Ê¬¤È¡¢ÆâÂ¦¤Çµ±¤¯¤¤¤Î¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼«Ê¬¤È¤¬¸ò¤¸¤ê¤¢¤¦½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤¢¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤äËÜ¡¢·Ý½Ñ¤ä²»³Ú¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ä´Ä¶¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃµµá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÌô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£ÉÂ¤ä·çÅÀ¤¹¤é¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌô¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Î¤Á¤ò¿¼¤á¤ë¿ÀÀ»¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£¤¤¤Î¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÀäÂÐÅª¤Ë¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤¤¤Î¤Á¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Èºï¤ê¤È¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤Îµ±¤¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ÏËá¤«¤ì¤ë
