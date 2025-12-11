タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。ホットケーキミックスを使った簡単チョコチップスコーンのレシピ動画を公開しました。



小倉さんは動画の中で「サクサクなチョコスコーンを作ります。とっても簡単なんです」と語り、少ない材料で手軽に作れるスイーツのレシピを紹介しています。







作り方は、材料のホットケーキミックス 200g、無塩バター 70g、生クリーム 55gを袋に入れて揉み込んでいきます。







生地がまとまったらチョコチップ45gを全体に散らして軽く混ぜ込み、円形に形を作り8等分に切ります。







小倉さんは、切った生地を「クッキングシートに並べていきます。お好みで溶き卵を塗ってオーブンへ。180°Cで15分。じゃん、完成。おやつにもぴったり。」と動画でコメントしています。







この投稿に、「とっても美味しそうです 上手に焼けてますね」「たべたーい レシピありがとう」「洗い物が少なく手軽さが完璧」「シフォンケーキも美味しく作れました スコーンも絶対に作ります」などの声が寄せられています。







