チョコパイ×GiGO限定雑貨が可愛い♡大人女子も欲しい新作コラボ

ロッテのロングセラー「チョコパイ」が、全国のGiGOグループのお店で手に入る限定雑貨として登場♡2025年12月13日(土)から、チャームリュックや三つ折りウォレット、ワイヤレスイヤホンなど、大人女子の心をくすぐるアイテムが順次展開されます。どのアイテムもチョコパイの世界観を生かしたデザインで、普段使いにもぴったり。数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてくださいね♪

チョコパイの世界観を楽しむ限定雑貨

12月の第3弾では、チョコパイの可愛さをぎゅっと詰め込んだ雑貨4アイテムがGiGO限定で登場します。

「スカーフ付チャームリュック(全3種)」は、チャーム風デザインのミニサイズで、きれいめコーデにも相性抜群。「マルチケース(全3種)」はカード類や小物をまとめたい方に便利です。

持ち歩きやすい「三つ折りウォレット(全3種)」は、落ち着いたデザインで大人っぽく使えるのが魅力。

さらに、「ワイヤレスイヤホン(パール)ホワイト/ベージュ(全2種)」は、上品なカラーで毎日のお出かけが楽しくなりそう♪

ヤングアニマルWebに宇佐だにか降臨！育て上げた美ボディを大胆披露♡

全国約370店舗で順次展開♪

今回の限定雑貨は、全国のGiGOグループ店舗約370店にて順次登場予定。数量限定のため、各店舗で無くなり次第終了となります。

チョコパイ好きはもちろん、季節の小物を新調したい人にもおすすめのラインアップ♡

展開期間中はお近くのGiGOで、可愛いチョコパイ雑貨をチェックしてみてください。特設ページでは対象店舗も確認できます♪

締めのメッセージ

今回のチョコパイ×GiGO限定雑貨は、見た目の可愛さだけでなく、毎日使いたくなる実用性も魅力です♡

全3種のバッグやウォレット、上品カラーのイヤホンなど、お気に入りがきっと見つかるはず。12月13日(土)から全国で順次展開されるため、気になる方は早めにお店へ。

数量限定の特別感たっぷりなチョコパイ雑貨で、冬のおしゃれを楽しんでくださいね♪